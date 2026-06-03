Medio millón de desempleados y "pobreza" en Europa como consecuencia de la guerra en Medio Oriente

La economía de la Unión Europea (UE) enfrenta un nuevo y complejo escenario de vulnerabilidad. Según un reciente informe de recomendaciones emitido por la Comisión Europea (CE) y replicado por la prensa internacional, la incesante crisis energética global —profundizada por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán— amenaza con destruir cientos de miles de puestos de trabajo y precarizar el mercado laboral del bloque durante el año 2026.
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Las proyecciones del órgano ejecutivo de la UE indican que el encarecimiento sostenido de los combustibles pondría en riesgo directo hasta 560.000 puestos de trabajo solo en el transcurso de este año. Las economías europeas, debilitadas previamente tras la drástica reducción de las importaciones de gas y petróleo procedentes de Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, vuelven a sufrir el impacto de su alta dependencia de los recursos energéticos extranjeros.
Los sectores industriales más afectados
La combinación de altos costos operativos, la pérdida de competitividad frente a potencias como China y Estados Unidos, y las exigencias de la transición hacia una economía verde están golpeando el corazón de la producción europea:
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Sector automotriz: Se perfila como el más damnificado, con una proyección de pérdida de hasta 600.000 empleos.
Energías limpias: Las industrias de fabricación de baterías y el sector de la energía solar también registran decenas de miles de puestos en riesgo.
El fenómeno de la "pobreza laboral"
Más allá de los despidos masivos, el documento de la CE enciende las alarmas sobre el deterioro del poder adquisitivo. Los retos actuales van más allá del desempleo estructural, introduciendo variables de fuerte impacto social:
Actualmente, uno de cada cinco trabajadores europeos se encuentra desempeñando tareas mal remuneradas en sectores con escaso crecimiento de la productividad, mientras que uno de cada 12 ya corre el riesgo directo de caer en la "pobreza laboral".
Asimismo, el encarecimiento del suministro de combustible impacta de forma desproporcionada en los hogares de menores ingresos, agravando la brecha de vulnerabilidad social en la región.
El factor geopolítico y el Estrecho de Ormuz
El origen de esta última escalada de precios se remonta a fines de febrero, cuando las acciones militares en Medio Oriente derivaron en contraataques orientados a la infraestructura energética de los aliados de Washington y, fundamentalmente, en el control del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Al tratarse de una ruta estratégica y vital para el comercio mundial de energía, el bloqueo y la inestabilidad en la zona han estrangulado el flujo de suministros hacia el continente europeo.