La crisis del plástico: hacia un tratado global

La situación es grave: “Los plásticos representan un peligro serio, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria, y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1.5 billones de dólares anuales”, subrayó el informe.

Bajo el liderazgo de Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, las conversaciones en Ginebra han puesto de relieve datos alarmantes. Se estima que en 2024, la humanidad consumirá más de 500 millones de toneladas de plástico, de las cuales 399 millones terminarán como residuos.

Las proyecciones son perturbadoras: se espera que las fugas de plástico al medio ambiente aumenten un 50% para 2040. Mathur-Filipp advirtió que el costo acumulado de los daños provocados por la contaminación plástica podría ascender a la asombrosa cifra de 281 billones de dólares entre 2016 y 2040.

El impulso de un tratado global contra la contaminación por plásticos es más que una necesidad; es una urgencia. Mientras las soluciones individuales tienen su lugar, son los esfuerzos colectivos y las políticas vinculantes que priorizarán un futuro sostenible los que realmente marcarán la diferencia en la batalla contra la crisis del plástico. El tiempo para actuar es ahora, y la cooperación internacional será clave para enfrentar este desafío monumental.

Principales Datos sobre la Producción de Plástico y sus Proyecciones

1. Producción Anual Global de Plástico: Más de 400.000 toneladas de plástico se producen en el mundo cada año.

2. Tasa de Reciclaje: Menos del 10% del plástico producido se recicla efectivamente.

3. Contaminación Acuática: Aproximadamente 11 millones de toneladas de plástico terminan cada año en lagos, ríos y mares, lo que equivale aproximadamente al peso de 2,200 torres Eiffel juntas.

4. Ingesta de Plástico por Persona: Cada persona consume más de 50,000 partículas de plástico al año, afectando potencialmente la salud humana.

5. Proyecciones de Residuos Plásticos: Se prevé que los residuos plásticos se tripliquen para 2060, lo que generará daños significativos al planeta y a la salud pública.

6. Aumento de la Producción: Si no se toman medidas, la producción de plástico podría superar los 1,000 millones de toneladas anuales para el año 2030.

7. Efectos en la Vida Marina: Más de 800 especies marinas se ven afectadas por la contaminación plástica, lo que amenaza la biodiversidad y los ecosistemas.

8. Impacto Económico: Las pérdidas económicas relacionadas con la contaminación plástica se estiman en más de 1.5 billones de dólares anuales a nivel global.

9. Contaminación en el Suelo: El 33% de los residuos plásticos se acumula en el suelo, afectando la agricultura y los ecosistemas terrestres.

10. Microplásticos en los Alimentos: Se ha detectado la presencia de microplásticos en mariscos, sal y agua potable, lo que plantea riesgos para la salud humana.