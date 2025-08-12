Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

desafío

La crisis del plástico: hacia un tratado global

La lucha contra la contaminación plástica requiere mucho un pacto global efectivo, y ese camino parece estar comenzando a tomar forma.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La actividad económica, impulsada por el consumo masivo y la producción desenfrenada, ha sido una de las principales causas detrás de la alarmante cantidad de plástico y la contaminación que hoy enfrentamos. A medida que la sociedad se convierte en un mar de desechos plásticos, surge la necesidad imperiosa de explorar alternativas comerciales que contribuyan a controlar y reducir el uso de estos materiales. Sin embargo, la lucha contra la contaminación plástica requiere mucho más que esfuerzos individuales; se necesita un pacto global efectivo, y ese camino parece estar comenzando a tomar forma.

Recientemente, se dieron los primeros pasos para elaborar un tratado global legalmente vinculante contra la contaminación por plásticos, durante una reunión celebrada en Ginebra, en la sede de la ONU. Este foro es crucial para abordar la creciente crisis de residuos plásticos y su efecto devastador en la salud humana, la vida marina y la economía global. A menos que se firme un acuerdo en un futuro cercano, las proyecciones apuntan a que la producción de plásticos y sus desechos se triplicarán de aquí a 2060, generando daños significativos.

La salud pública se encuentra en la línea de fuego. La revista The Lancet publicó una advertencia contundente, afirmando que los materiales utilizados en la fabricación de plásticos están causando enfermedades generalizadas en todas las etapas de su ciclo de vida y en todas las fases de la vida humana. Según más de una veintena de expertos en salud citados en el informe, los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables a los efectos nocivos de estos materiales.

La situación es grave: “Los plásticos representan un peligro serio, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria, y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1.5 billones de dólares anuales”, subrayó el informe.

Bajo el liderazgo de Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, las conversaciones en Ginebra han puesto de relieve datos alarmantes. Se estima que en 2024, la humanidad consumirá más de 500 millones de toneladas de plástico, de las cuales 399 millones terminarán como residuos.

Las proyecciones son perturbadoras: se espera que las fugas de plástico al medio ambiente aumenten un 50% para 2040. Mathur-Filipp advirtió que el costo acumulado de los daños provocados por la contaminación plástica podría ascender a la asombrosa cifra de 281 billones de dólares entre 2016 y 2040.

El impulso de un tratado global contra la contaminación por plásticos es más que una necesidad; es una urgencia. Mientras las soluciones individuales tienen su lugar, son los esfuerzos colectivos y las políticas vinculantes que priorizarán un futuro sostenible los que realmente marcarán la diferencia en la batalla contra la crisis del plástico. El tiempo para actuar es ahora, y la cooperación internacional será clave para enfrentar este desafío monumental.

Principales Datos sobre la Producción de Plástico y sus Proyecciones

1. Producción Anual Global de Plástico: Más de 400.000 toneladas de plástico se producen en el mundo cada año.

2. Tasa de Reciclaje: Menos del 10% del plástico producido se recicla efectivamente.

3. Contaminación Acuática: Aproximadamente 11 millones de toneladas de plástico terminan cada año en lagos, ríos y mares, lo que equivale aproximadamente al peso de 2,200 torres Eiffel juntas.

4. Ingesta de Plástico por Persona: Cada persona consume más de 50,000 partículas de plástico al año, afectando potencialmente la salud humana.

5. Proyecciones de Residuos Plásticos: Se prevé que los residuos plásticos se tripliquen para 2060, lo que generará daños significativos al planeta y a la salud pública.

6. Aumento de la Producción: Si no se toman medidas, la producción de plástico podría superar los 1,000 millones de toneladas anuales para el año 2030.

7. Efectos en la Vida Marina: Más de 800 especies marinas se ven afectadas por la contaminación plástica, lo que amenaza la biodiversidad y los ecosistemas.

8. Impacto Económico: Las pérdidas económicas relacionadas con la contaminación plástica se estiman en más de 1.5 billones de dólares anuales a nivel global.

9. Contaminación en el Suelo: El 33% de los residuos plásticos se acumula en el suelo, afectando la agricultura y los ecosistemas terrestres.

10. Microplásticos en los Alimentos: Se ha detectado la presencia de microplásticos en mariscos, sal y agua potable, lo que plantea riesgos para la salud humana.

Dejá tu comentario