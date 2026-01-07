La crisis en Venezuela: más allá de Maduro y Trump

En segundo lugar, el contexto hemisférico resalta la importancia de la crisis venezolana en un marco más amplio. La retórica del "Gran Garrote", tomada del discurso inaugural de Trump sobre "recuperar" el canal de Panamá, ha resurgido y se ha expandido en comentarios sobre la "compra" de Groenlandia y acciones militares en el Caribe. Esto reitera una moderna interpretación de la Doctrina Monroe, con el objetivo de restringir la influencia de potencias extranjeras, especialmente China, en Latinoamérica y el Caribe.

La crisis en Venezuela no es un simple conflicto político interno, sino que se inscribe en un entramado de intereses geopolíticos más complicados. El Dr. Juan Agulló invita a considerar que la realidad venezolana refleja tensiones globales que afectan a toda la región, donde el acceso a recursos estratégicos y la influencia de grandes potencias juegan un papel determinante en el futuro del país y de la hemisferio. La comprensión de este contexto más amplio es clave para abordar la crisis de manera efectiva y matizada.