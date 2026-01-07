Hacete socio para acceder a este contenido

Venezuela | Donald Trump |

La crisis en Venezuela: más allá de Maduro y Trump

El Dr. Juan Agulló expone la complejidad de la oposición y los factores geopolíticos que trascienden la problemática venezolana.

Maduro y Trump son parte de esta trama.
La crisis en Venezuela ha captado la atención internacional, pero según el Dr. Juan Agulló, es un fenómeno que va más allá de las figuras políticas de Nicolás Maduro y Donald Trump. En su reciente análisis, Agulló destaca componentes clave que ilustran la complejidad de la situación actual del país, así como los intereses estratégicos que la rodean.

Una de las principales afirmaciones de Agulló es que la oposición venezolana no se presenta como un actor cohesionado. Esta fragmentación sugiere que la búsqueda de un cambio político efectivo es considerablemente más intrincada de lo que se manifiesta en el discurso habitual. La falta de un proyecto claro y unificado dentro de la oposición complica las posibilidades de lograr un cambio significativo en el país.

Además, Agulló señala que la crisis en Venezuela se ha extendido más allá de sus fronteras por dos razones fundamentales. En primer lugar, la justificación para la intervención ha evolucionado. Originalmente, se explicó como una lucha contra una "dictadura", una noción que no tiene respaldo en el Derecho Internacional. Sin embargo, esta narrativa ha cambiado hacia cuestiones como el narcotráfico y, más recientemente, hacia la explotación de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el oro. Esta transformación cuestiona la legitimidad de los motivos para intervenir en asuntos internos de un país en el siglo XXI.

En segundo lugar, el contexto hemisférico resalta la importancia de la crisis venezolana en un marco más amplio. La retórica del "Gran Garrote", tomada del discurso inaugural de Trump sobre "recuperar" el canal de Panamá, ha resurgido y se ha expandido en comentarios sobre la "compra" de Groenlandia y acciones militares en el Caribe. Esto reitera una moderna interpretación de la Doctrina Monroe, con el objetivo de restringir la influencia de potencias extranjeras, especialmente China, en Latinoamérica y el Caribe.

La crisis en Venezuela no es un simple conflicto político interno, sino que se inscribe en un entramado de intereses geopolíticos más complicados. El Dr. Juan Agulló invita a considerar que la realidad venezolana refleja tensiones globales que afectan a toda la región, donde el acceso a recursos estratégicos y la influencia de grandes potencias juegan un papel determinante en el futuro del país y de la hemisferio. La comprensión de este contexto más amplio es clave para abordar la crisis de manera efectiva y matizada.

