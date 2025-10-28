La Economía de los Cuidados y su Relevancia en el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay

Cuidado de personas: Atención a niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad.

Trabajo doméstico no remunerado: Cocinar, limpiar, lavar la ropa, hacer compras y mantener el hogar.

Servicios de apoyo: Transporte, gestión de trámites administrativos y otras tareas de apoyo.

Implicaciones y Objetivos de la Economía de los Cuidados

1. Valor Económico: Es fundamental reconocer que las tareas de cuidado tienen un valor económico tangible, a pesar de ser no remuneradas en muchos casos, y que son esenciales para el bienestar social.

2. Desigualdad de Género: La economía de los cuidados ayuda a visibilizar la carga desproporcionada de los trabajos de cuidado que recae principalmente en las mujeres. Esta sobrecarga limita su participación en el mercado laboral, generando lo que se conoce como "pobreza de tiempo", donde las mujeres tienen menos oportunidades para emplearse o educarse por el exceso de responsabilidades en el hogar.

3. Políticas Públicas: Impulsar políticas que apoyen a quienes cuidan y a quienes son cuidados es vital. La promoción de la corresponsabilidad y la redistribución del trabajo de cuidados permitirá un equilibrio más justo en la carga de estas responsabilidades.

4. Crecimiento Económico: Integrar el trabajo de cuidados en el cálculo del PIB no solo otorga reconocimiento a estas actividades, sino que también permite obtener una visión más completa de la economía del país. Reconocer estas contribuciones puede influir en decisiones de inversión y asignación de recursos.

5. Mercado Laboral: A nivel de trabajo remunerado, es importante analizar la precariedad que enfrenta el sector de cuidados, que frecuentemente está mal remunerado y se feminiza, incluyendo una alta proporción de trabajadoras migrantes. Mejorar las condiciones laborales en este sector es esencial para garantizar la dignidad y el bienestar de quienes se dedican a estas actividades.

La presentación del Plan Nacional de Cuidados en Uruguay no solo marca un avance hacia la atención de las necesidades de la población, sino que también resalta la importancia de la economía de los cuidados en el diseño de políticas públicas. Reconocer el valor de las actividades de cuidado y abordar la desigualdad de género son pasos cruciales para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Uruguay tiene la oportunidad de liderar un modelo de cuidado inclusivo que integre las dimensiones económicas y sociales, garantizando así el bienestar de todas las personas, independientemente de su rol en la cadena del cuidado. En este sentido, la economía de los cuidados se convierte en un tema central a considerar en el desarrollo de estrategias que aseguren una mejor calidad de vida para todos los uruguayos.