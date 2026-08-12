La fortaleza del dólar desafía las expectativas y vuelve a marcar el pulso de la economía mundial

Wall Street y los bonos siguen atrayendo capitales. Estados Unidos continúa ofreciendo el mercado financiero más profundo y líquido del mundo. La Bolsa de Nueva York y el mercado de bonos del Tesoro siguen funcionando como los principales destinos para el ahorro global. Fondos soberanos, bancos centrales, fondos de inversión y grandes inversores institucionales mantienen una elevada exposición a activos estadounidenses debido a su tamaño, liquidez y seguridad jurídica.

Esta capacidad para absorber grandes flujos internacionales constituye uno de los pilares estructurales que sostienen la fortaleza del dólar, incluso en contextos de elevada incertidumbre.

Geopolítica impulsa demanda

La geopolítica vuelve a impulsar la demanda de dólares. Los factores geopolíticos también desempeñan un papel relevante como siempre. Las tensiones en Medio Oriente, particularmente aquellas vinculadas a Irán y al Estrecho de Ormuz una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo han incrementado la percepción de riesgo global. Históricamente, cuando aumenta la incertidumbre internacional, los inversores tienden a reducir su exposición a activos considerados riesgosos y trasladan parte de sus inversiones hacia activos refugio. En ese escenario, el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense continúan siendo el principal refugio financiero internacional.

La mayoría de los analistas considera que el escenario predominante para los próximos meses continúa siendo favorable para el dólar. Mientras la inflación permanezca relativamente elevada y la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva, la moneda estadounidense seguirá contando con un importante respaldo. Sin embargo, el panorama no está exento de riesgos. Una recuperación más dinámica de la economía europea, acompañada por una política monetaria más agresiva del Banco Central Europeo, podría fortalecer al euro y reducir parcialmente la ventaja relativa del dólar. Del mismo modo, una disminución de las tensiones geopolíticas o un retorno del apetito global por activos de mayor riesgo podrían moderar parte de la demanda por la divisa estadounidense.

El desafío fiscal de Estados Unidos es evidente. Más allá del corto plazo, algunos analistas comienzan a observar otro factor de atención: el creciente déficit fiscal estadounidense y el aumento sostenido de la deuda pública. Estados Unidos mantiene actualmente el mayor mercado de deuda soberana del mundo y cada año requiere emitir importantes volúmenes de nuevos bonos para financiar su déficit presupuestario. Mientras exista una elevada demanda internacional por esos activos, el sistema continúa funcionando con relativa normalidad. Sin embargo, algunos economistas advierten que una pérdida gradual de confianza en la sostenibilidad fiscal podría convertirse, en el largo plazo, en uno de los principales desafíos para la fortaleza estructural del dólar.

Efecto del dólar

América Latina frente a un dólar fuerte. En América Latina, la fortaleza del dólar tiene efectos heterogéneos. Las economías exportadoras pueden beneficiarse de una mayor competitividad de sus productos, mientras que los países con elevados niveles de endeudamiento en dólares enfrentan mayores costos financieros. Al mismo tiempo, un dólar apreciado suele generar presiones sobre los tipos de cambio locales, condicionando la política monetaria de los bancos centrales de la región. En varios países continúa abierto el debate sobre el atraso cambiario, la evolución de la inflación interna y la necesidad de realizar ajustes graduales que permitan preservar la competitividad sin generar desequilibrios macroeconómicos.

Mucho más que una moneda. La evolución del dólar continúa siendo uno de los principales indicadores del equilibrio económico mundial. Su fortaleza refleja, al mismo tiempo, la capacidad de Estados Unidos para atraer capitales, la confianza que aún despierta su sistema financiero y las incertidumbres que persisten en el escenario internacional. Mientras la economía estadounidense mantenga un mejor desempeño relativo, la Reserva Federal sostenga tasas de interés elevadas y los riesgos geopolíticos continúen presentes, resulta difícil imaginar un cambio brusco en la tendencia del dólar. No obstante, la evolución del déficit fiscal, el creciente volumen de deuda pública y las transformaciones que atraviesa el sistema financiero internacional recuerdan que la fortaleza de una moneda no depende únicamente de la política monetaria, sino también de la confianza que el resto del mundo deposita en la economía que la respalda.