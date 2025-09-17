En el último mes, Uruguay ha logrado registrar una inflación de 4,2%, marcando el punto más bajo en este indicador en un contexto de firme compromiso de la política monetaria defendido por las autoridades del BCU para contener la inflación. Este dato, que se encuentra por debajo de las expectativas y compromisos establecidos, sugiere que el Banco Central del Uruguay (BCU) ha implementado estrategias efectivas para controlar la dinámica inflacionaria. La moderación notable en el componente no transable, que incluye bienes y servicios producidos y consumidos localmente, ha sido clave en la reducción de la inflación, impulsando un ambiente económico más estable.
La inflación en último mes fue de 4,2% baja y por debajo de lo esperado. ¿Es buena o mala una inflación baja?
La cuestión de si la inflación presenta o no un problema en la actualidad sigue siendo objeto de debate.