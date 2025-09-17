Hacete socio para acceder a este contenido

en debate

La inflación en último mes fue de 4,2% baja y por debajo de lo esperado. ¿Es buena o mala una inflación baja?

La cuestión de si la inflación presenta o no un problema en la actualidad sigue siendo objeto de debate.

Inflación en debate.

Inflación en debate.

 Foto: FocoUy
En el último mes, Uruguay ha logrado registrar una inflación de 4,2%, marcando el punto más bajo en este indicador en un contexto de firme compromiso de la política monetaria defendido por las autoridades del BCU para contener la inflación. Este dato, que se encuentra por debajo de las expectativas y compromisos establecidos, sugiere que el Banco Central del Uruguay (BCU) ha implementado estrategias efectivas para controlar la dinámica inflacionaria. La moderación notable en el componente no transable, que incluye bienes y servicios producidos y consumidos localmente, ha sido clave en la reducción de la inflación, impulsando un ambiente económico más estable.

Sin embargo, la cuestión de si la inflación presenta o no un problema en la actualidad sigue siendo objeto de debate. Lo que está claro es que la premisa del gobierno es que la inflación es mala, aspecto de consenso entre gran parte de los economistas. Desde un punto de vista optimista, la disminución sostenida de la inflación por debajo de las proyecciones indica una recuperación gradual de la economía y una adaptación exitosa de las políticas monetarias. Con proyecciones del BCU que estiman que la inflación se mantendrá en torno al 4,5% en los próximos dos años, hay señales claras de que se están sentando las bases para un entorno económico más estable. Este escenario potencialmente favorable podría traducirse en una mayor confianza de los consumidores y en la inversión, teniendo como contracara la competitividad que desde ya hace tiempo está comprometida y que tiene factores externos de peso.

No obstante, aún persisten riesgos que podrían desestabilizar esta tendencia tan positiva. Factores externos, como las fluctuaciones económicas globales y las tensiones en la cadena de suministro, pueden influir en la dinámica de los precios. Además, la inflación sigue siendo un fenómeno intrínseco a la economía que puede afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos, incluso en niveles moderados. Por lo tanto, aunque en el presente la inflación se encuentra controlada y no parece ser un gravísimo problema, es fundamental mantener una vigilancia constante y una gestión para asegurar que esta situación se sostenga en el tiempo y no se convierta nuevamente en un desafío macroeconómico.

Aquellos que sostienen que la inflación no es tan mala argumentan que un nivel moderado de inflación puede incluso ser beneficioso para la economía. Desde esta perspectiva, la inflación puede estimular el consumo, ya que los consumidores tienden a gastar su dinero más rápidamente. Además, se argumenta que una inflación controlada puede favorecer a los deudores, quienes ven disminuir el valor real de sus deudas a medida que los precios suben, aliviando así su carga financiera. Este enfoque sostiene que, siempre que se mantenga dentro de un rango manejable, la inflación puede ser una señal de una economía dinámica y en expansión, reflejando un cierto equilibrio entre oferta y demanda.

