La inflación en último mes fue de 4,2% baja y por debajo de lo esperado. ¿Es buena o mala una inflación baja?

Sin embargo, la cuestión de si la inflación presenta o no un problema en la actualidad sigue siendo objeto de debate. Lo que está claro es que la premisa del gobierno es que la inflación es mala, aspecto de consenso entre gran parte de los economistas. Desde un punto de vista optimista, la disminución sostenida de la inflación por debajo de las proyecciones indica una recuperación gradual de la economía y una adaptación exitosa de las políticas monetarias. Con proyecciones del BCU que estiman que la inflación se mantendrá en torno al 4,5% en los próximos dos años, hay señales claras de que se están sentando las bases para un entorno económico más estable. Este escenario potencialmente favorable podría traducirse en una mayor confianza de los consumidores y en la inversión, teniendo como contracara la competitividad que desde ya hace tiempo está comprometida y que tiene factores externos de peso.