El periodista le consultó si eso no es una presión sobre los fiscales. A lo que Botana dijo que no. “Esos chats eran privados, nos enteramos ahora. ¿Y cuál es la presión si eso no era público? ¿Usted lo sabía? Nadie lo sabía. Nos enteramos ahora de que él hizo algunas declaraciones que cree que pudieron haber tenido éxito, que en realidad eso siempre lo dudaremos, pero en todo caso se movió por una causa correcta. Y después cuando renuncia y lo entrega todo para que no se ensucie la campaña electoral del Uruguay.”

Para rematar sus afirmaciones, Botana dijo que Iturralde “tuvo la actitud que tiene que tener un hombre, no hay vuelta…a mi me gusta la gente que hace lo que tiene que hacer”.