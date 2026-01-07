La joya petrolera y el objetivo estratégico de EEUU

La administración estadounidense ha mantenido tres principales acusaciones usadas como justificación para la intervención contra Nicolás Maduro: supuestos vínculos con organizaciones terroristas y redes criminales, el tráfico de drogas hacia EEUU, y la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2024, que Washington tilda de fraudulentas. Caracas ha rechazado de manera reiterada estas afirmaciones, argumentando que la presión estadounidense es en realidad un intento de apoderarse de sus valiosos recursos.

Petróleo en el Orinoco

Uno de los puntos de conflicto más crítico es la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada la mayor reserva de crudo pesado y extrapesado del mundo. Aquí, grandes compañías internacionales como ExxonMobil y Chevron han tenido una presencia histórica. Sin embargo, en 2007, el gobierno de Hugo Chávez requirió que la empresa estatal PDVSA tuviera al menos el 60% de participación en todos los proyectos, lo que llevó a ExxonMobil a cancelar sus operaciones en el país.

Desde entonces, las sanciones energéticas y financieras han escalado hasta llegar a un embargo que afecta directamente a la producción y exportación de petróleo venezolano. La economía nacional ha sufrido drásticamente, exacerbada por la crisis humanitaria que ha resultado en escasez de alimentos y medicinas.

En respuesta a esta crisis, el Gobierno venezolano lanzó la Faja Minera del Orinoco en 2016, buscando diversificar su economía y potenciar la explotación de sus recursos minerales. La combinación de petróleo, oro y tierras raras sitúa a Venezuela en el centro de una disputa geopolítica que trasciende el conflicto bilateral y se inserta en la competencia global por materias primas esenciales para la economía del siglo XXI.

El mercado mundial de tierras raras, actualmente dominado por China—que concentra cerca del 70% de la extracción global y el 87% de la capacidad de procesamiento—ha suscitado un interés creciente por parte de EE. UU. por asegurar el suministro de estos minerales críticos, especialmente en el contexto de las tensiones comerciales con el gigante asiático. Sin embargo, Venezuela enfrenta un acceso limitado a estos mercados debido a las sanciones y la inestabilidad política.

La lucha por los recursos naturales de Venezuela refleja un complejo entramado de intereses geopolíticos en el que las acciones de EE. UU. son fundamentales. Mientras el país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, la disputa por el control del petróleo, los minerales estratégicos y las tierras raras se intensifica, dejando en evidencia el verdadero objetivo de Washington: apoderarse de las riquezas venezolanas. La situación actual invita a una reflexión sobre las dinámicas de poder y las implicaciones de la intervención extranjera en la soberanía de las naciones ricas en recursos.