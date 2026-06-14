¿Cómo fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro que terminó con la vida de Oliver Tree y Gaspi?

“Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones”, declaró a la agencia AFP.

Las imágenes difundidas por medios brasileños mostraron una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona del impacto. Fragmentos de las aeronaves quedaron dispersos a cientos de metros de distancia, una señal de la violencia con la que ocurrió la colisión.

Cómo chocaron los helicópteros

De acuerdo con los equipos de rescate, uno de los helicópteros cayó directamente sobre el área donde se encontraban estacionados varios automóviles eléctricos. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó al menos veinte vehículos. El segundo aparato terminó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Los bomberos enfrentaron dificultades adicionales debido a la presencia de baterías de ion-litio en los vehículos afectados. Este tipo de incendios genera temperaturas extremadamente elevadas y libera gases tóxicos, lo que complica las tareas de extinción y exige una cantidad de agua mucho mayor que la requerida en incendios convencionales.

Las víctimas sufrieron graves quemaduras producto del incendio posterior al choque. Según fuentes policiales citadas por la AFP, las lesiones resultaron fatales para los ocupantes de las aeronaves.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas de la colisión. El portavoz de los bomberos, Fabio Contreiras, explicó que todavía es prematuro establecer responsabilidades debido a la complejidad del escenario.

“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar. Necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, señaló.

Los investigadores analizarán registros de vuelo, comunicaciones, grabaciones de cámaras de seguridad y videos captados por testigos para reconstruir los últimos minutos antes del accidente.

La tragedia tuvo además repercusión internacional debido a la identidad de algunas de las víctimas. Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil como parte de una gira mundial que lo llevaría por más de treinta países. Gaspi, de 23 años, era una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas gracias a sus videos humorísticos y entrevistas callejeras.

Accidente en Río de Janeiro

El accidente volvió a poner el foco sobre la seguridad de las aeronaves ligeras en Brasil, un país donde este tipo de siniestros ocurre con relativa frecuencia debido al intenso tránsito aéreo de pequeñas aeronaves y helicópteros. Según datos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), durante 2026 ya se habían registrado 84 accidentes aéreos con un saldo de 25 fallecidos antes de esta tragedia.

Mientras avanzan las pericias, la principal incógnita sigue siendo qué provocó que ambas aeronaves coincidieran en la misma trayectoria y terminaran protagonizando una colisión que derivó en uno de los accidentes aéreos más impactantes del año en Brasil.