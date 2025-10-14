La Ley GENIUS, oficialmente conocida como el “Guía y Establecimiento de Innovaciones Nacionales para los Stablecoins de EE.UU.”, firmada por el presidente Donald Trump el 18 de julio de 2025, representa una grave amenaza para nuestro futuro financiero y económico. Esta legislación, profundamente errónea, autoriza a entidades no bancarias a emitir stablecoins no asegurados al público, ignorando las salvaguardias fundamentales proporcionadas por el seguro de depósitos federal y las regulaciones prudenciales que rigen a los bancos asegurados por la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
La Ley GENIUS: Un peligro para la Estabilidad Financiera y Económica
