Ley GENIUS | amenaza |

alerta

La Ley GENIUS: Un peligro para la Estabilidad Financiera y Económica

Esta legislación autoriza a entidades no bancarias a emitir stablecoins no asegurados al público, ignorando las salvaguardias fundamentales.

Una ley que pone en riesgo al sistema.

Por María Noel Sanguinetti

La Ley GENIUS, oficialmente conocida como el “Guía y Establecimiento de Innovaciones Nacionales para los Stablecoins de EE.UU.”, firmada por el presidente Donald Trump el 18 de julio de 2025, representa una grave amenaza para nuestro futuro financiero y económico. Esta legislación, profundamente errónea, autoriza a entidades no bancarias a emitir stablecoins no asegurados al público, ignorando las salvaguardias fundamentales proporcionadas por el seguro de depósitos federal y las regulaciones prudenciales que rigen a los bancos asegurados por la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

Una de las mayores preocupaciones respecto a la Ley GENIUS es que permite a los emisores no bancarios de stablecoins operar sin los mismos estándares que los bancos regulados, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de crisis financieras. Además, esta ley otorga a los reguladores federales y estatales la autoridad para permitir que estos emisores vendan derivados criptográficos altamente apalancados y otras inversiones especulativas al público. Desde esta perspectiva, la Ley GENIUS podría sembrar las semillas de una nueva crisis financiera, similar o incluso más severa que la crisis financiera global de 2007-2009.

Al otorgar el visto bueno del gobierno federal a stablecoins no aseguradas y débilmente reguladas, así como a derivados de criptomonedas peligrosos, la Ley GENIUS ha incrementado enormemente la probabilidad de que corridas sobre stablecoins y ventas forzadas de derivados criptográficos desencadenen crisis sistémicas en nuestros mercados financieros. Estas crisis no solo afectarían al sector financiero, sino que también tendrían efectos devastadores en la economía en su conjunto.

Otro aspecto alarmante de esta legislación es que abre la puerta a grandes empresas tecnológicas y otras entidades comerciales para emitir y distribuir stablecoins, además de operar negocios bancarios basados en criptomonedas. Permitir que estos gigantes comerciales ofrezcan stablecoins y otras inversiones criptográficas de alto riesgo aumentará significativamente el riesgo de que futuros colapsos en el mercado de criptomonedas arrastren a nuestra economía entera.

Frente a la abrumadora carga de deuda del gobierno federal y los rápidamente crecientes costos de servicio de la deuda, es altamente cuestionable si las agencias federales podrían organizar un nuevo paquete de rescate integral sin desencadenar una crisis de deuda soberana. Los stablecoins no asegurados emitidos por entidades no bancarias son altamente vulnerables a las corridas de inversores, una situación que la Ley GENIUS no logra prevenir.

Para proteger nuestro sistema financiero y asegurar un futuro económico estable, es imperativo que el Congreso derogue la Ley GENIUS y apruebe legislación que exija que todos los proveedores de stablecoins sean bancos asegurados por la FDIC. Además, es fundamental adoptar leyes que aseguren que todos los derivados criptográficos cumplan con las regulaciones pertinentes bajo el Título VII de la Ley Dodd-Frank. Sin estas medidas críticas, seguiremos enfrentando una amenaza real de inestabilidad financiera que podría tener efectos devastadores en nuestra economía.

