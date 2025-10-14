La Ley GENIUS: Un peligro para la Estabilidad Financiera y Económica

Otro aspecto alarmante de esta legislación es que abre la puerta a grandes empresas tecnológicas y otras entidades comerciales para emitir y distribuir stablecoins, además de operar negocios bancarios basados en criptomonedas. Permitir que estos gigantes comerciales ofrezcan stablecoins y otras inversiones criptográficas de alto riesgo aumentará significativamente el riesgo de que futuros colapsos en el mercado de criptomonedas arrastren a nuestra economía entera.

Frente a la abrumadora carga de deuda del gobierno federal y los rápidamente crecientes costos de servicio de la deuda, es altamente cuestionable si las agencias federales podrían organizar un nuevo paquete de rescate integral sin desencadenar una crisis de deuda soberana. Los stablecoins no asegurados emitidos por entidades no bancarias son altamente vulnerables a las corridas de inversores, una situación que la Ley GENIUS no logra prevenir.

Para proteger nuestro sistema financiero y asegurar un futuro económico estable, es imperativo que el Congreso derogue la Ley GENIUS y apruebe legislación que exija que todos los proveedores de stablecoins sean bancos asegurados por la FDIC. Además, es fundamental adoptar leyes que aseguren que todos los derivados criptográficos cumplan con las regulaciones pertinentes bajo el Título VII de la Ley Dodd-Frank. Sin estas medidas críticas, seguiremos enfrentando una amenaza real de inestabilidad financiera que podría tener efectos devastadores en nuestra economía.