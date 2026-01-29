Hacete socio para acceder a este contenido

La Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés mientras su independencia queda bajo amenaza

La independencia de la Fed se vio amenazada por lo que Powell describió como intentos de injerencia desde la Casa Blanca de Estados Unidos.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener inalteradas las tasas de interés, situándolas en un rango entre el 3,5% y el 3,75%. Esta decisión se produce en un contexto donde el banco central se esfuerza por preservar su autonomía frente a la creciente presión política, en particular, las críticas del expresidente Donald Trump, quien ha abogado por recortes de tasas más agresivos.

Después de implementar tres reducciones consecutivas a finales del año pasado, varios funcionarios de la Fed han indicado en discursos recientes que desean evaluar los efectos de estos recortes antes de considerar nuevas reducciones. Esta afirmación sugiere que la pausa en los ajustes de la tasa de interés podría extenderse por varios meses, lo que refleja un enfoque cauteloso en medio de un entorno económico incierto.

La independencia de la Reserva Federal

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, enfatizó la importancia de la independencia del banco central en su enfoque y toma de decisiones. En un momento particularmente crítico, Powell expresó a la prensa: “El objetivo de la independencia de la Fed no es proteger intereses particulares, sino establecer una separación que evite el control financiero directo por parte de funcionarios electos sobre la política monetaria”. Esta declaración resalta la relevancia de mantener la autonomía institucional para la credibilidad y el funcionamiento eficiente del banco central.

Sin embargo, la independencia de la Fed se ha visto amenazada por lo que Powell describió como intentos de injerencia desde la Casa Blanca, lo que derivó en la apertura de una investigación penal en su contra. Ante este escenario, Powell subrayó que si se pierde la confianza del público en la capacidad de la Fed para tomar decisiones de manera objetiva y en beneficio del interés general, sería “difícil restaurar la credibilidad de la institución”.

La Fed ha tomado la decisión de mantener sin cambios sus tipos de interés en medio de crecientes dudas sobre la fortaleza del dólar y presiones externas. Esta decisión se considera fundamental no solo para la salud económica inmediata, sino también para la estabilidad a largo plazo de la política monetaria de EE. UU. La previsibilidad, un requisito esencial para cualquier banquero central, se convierte en un pilar sobre el que se construye la confianza de los inversores.

Al optar por la prudencia en su política de tasas de interés, reafirma su compromiso con una política monetaria independiente y transparente, aunque enfrenta desafíos significativos en su camino. La situación actual invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio que debe mantener la Fed entre las presiones políticas y su mandato de estabilidad económica, un equilibrio que, si se pierde, podría tener consecuencias de gran alcance para la economía de Estados Unidos y la confianza global en su sistema financiero.

