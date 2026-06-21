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Lamine Yamal | futbolista | Mundial

Próxima fecha

Lamine Yamal luego de la victoria: "Queremos ganarle a Uruguay"

El futbolista español Lamine Yamal celebró su primer gol mundialista sin embargo ya piensa en la Celeste.

El futbolista español Lamine Yamal.

El futbolista español Lamine Yamal.
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Lamine Yamal vive un sueño. A sus 18 años, el extremo del Barcelona marcó su primer tanto en un Mundial y fue clave en la goleada 4-0 de España ante Arabia Saudita. Pero ni la euforia del momento le hizo perder el foco. "Estamos muy contentos por la victoria, pero ya estamos pensando en el partido contra Uruguay, queremos ganarle a ellos también", lanzó con la mirada puesta en el próximo desafío.

El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut fue un cachetazo que el equipo de Luis de la Fuente supo revertir con contundencia. Y Yamal lo admite sin vueltas: "Empatar un partido que sabes que tienes que ganar te pica, nos hizo pensar mucho y llegar a este partido como queríamos".

Emoción y ambición

El atacante no ocultó lo que significó ver a su familia en las gradas: "Vi el Mundial anterior en clase en la escuela, y ahora estoy marcando un gol aquí con mi mamá".

Pero ya no hay tiempo para nostalgias. "El primer partido no éramos nosotros, pero ya hemos llegado y vamos a por más", sentenció.

El duelo ante Uruguay (próxima fecha) promete ser clave para definir el grupo. Y España, con Yamal encendido, no piensa en otra cosa que no sea la victoria.

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