Despidos en Casabó: sindicato prepara un paro general y no descarta ocupaciones.

La dirigente sindical consideró que la decisión empresarial provocó malestar en el conjunto del gremio. “La preocupación, la bronca de todo el taller y de todos los compañeros en general del Sindicato Artes Gráficas, entendimos que es una tomada de pelo importante”, expresó.

González también cuestionó que la empresa abonó de inmediato parte de las indemnizaciones cerrando la puerta a cualquier posibilidad de revertir la situación. “En el mismo momento que los despide, ya les paga el 55% del despido, antes de ninguna negociación”, indicó.

La explicación de la empresa

De acuerdo con la presidenta del SAG, la empresa justificó los despidos por "un tema económico", argumento que no coincide con la visión de trabajadores y trabajadoras. “Los trabajadores, que son quienes le dan vida a esa imprenta, plantean que hay muchisímo trabajo, trabajan para empresas, no solamente alimenticias, muy importantes".

Además, recordó que los propietarios de Casabó tienen participación en otros negocios dentro y fuera del país. “Los Mailhos son dueños no solamente de la imprenta, sino que de la tabacalera Montepaz (...) Son empresarios que tienen una importancia muy grande a nivel nacional e internacional”, señaló.

La antesala de los despidos

González aseguró que la situación no comenzó con los despidos sino que forma parte de un conflicto que arrastra varios meses. “Nosotros veníamos en conflicto en Casabó ya hacía cinco meses más o menos”, explicó.

Según detalló, la empresa buscó implementar modificaciones salariales mediante nuevos contratos, porque se gana más que el laudo. “La empresa quería hacerle firmar a los compañeros una rebaja salarial”, afirmó.

La dirigente sostuvo que los trabajadores denunciaron presiones para aceptar esos cambios. “Ponen unas novaciones de contrato, se los imponen porque se las hacen firmar, ‘o firmas esto o te vas para afuera’”, expresó.

A raíz de ello, señaló que el colectivo había desarrollado distintas medidas gremiales durante los últimos meses. “Los compañeros comenzaron a tomar medidas ya hace meses, ya vienen los compañeros parando, haciendo paros, trancando la producción para que esto no ocurriera más”, indicó.

Entre los despedidos, agregó, hay trabajadores con décadas de antigüedad. “Hay gente de 30 años de trabajo en la empresa, o sea, algo que es impresionante, maquinistas de toda la vida, gráficos de verdad”, afirmó.

Presiones antisindicales

Durante la entrevista, González vinculó lo ocurrido con lo que definió como prácticas antisindicales en el sector privado. “Las políticas de los Mailhos son bastante contra el sindicalismo”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó las posiciones empresariales sobre la negociación colectiva y afirmó que existe una intención de trasladar las negociaciones al ámbito de cada empresa en lugar de mantenerlas por rama de actividad.

También se refirió a la negativa de la empresa a recibir a una delegación sindical que concurrió a la planta tras conocerse los despidos. Según relató, representantes del PIT-CNT intentaron ingresar para dialogar con la empresa, pero no fueron recibidos.

Para González, este episodio refleja una problemática más amplia. “La represión antisindical existe a nivel privado y es tremendo”, afirmó.

Paro y movilización

De cara a la instancia prevista en el Ministerio de Trabajo, el SAG resolvió profundizar las medidas de movilización. “El Sindicato de Artes Gráficas va a parar a nivel general 24 horas el lunes para acompañar una movilización que vamos a hacer desde Casabó hasta el Ministerio”, anunció González.

La dirigente adelantó que las futuras acciones dependerán del resultado de esa reunión. “Veremos según lo que pase ahí, las medidas para acompañar a los compañeros”, señaló.

Entre las alternativas discutidas por la organización mencionó posibles ocupaciones y otras medidas de lucha. “Se habló de ocupaciones, se hablaron de muchas cosas, los compañeros están dispuestos a dar la pelea por los compañeros despedidos”, afirmó.

Finalmente, destacó el respaldo recibido dentro del taller. “Es un taller muy solidario, siempre fue”, concluyó.