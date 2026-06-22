Oddone en interpelación: "Gestionar de manera prudente es el primer componente de la estabilidad fiscal"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, sostuvo durante su interpelación en el Senado que el gobierno apuesta a una gestión de los recursos públicos, con prioridades centradas en la seguridad y la atención a la población más vulnerable, y rechazó las políticas de recortes presupuestales generalizados por considerarlas ineficaces en el mediano plazo.
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La sesión comenzó a las 11 de la mañana con la presencia del titular de Economía, acompañado por el subsecretario Martín Vallcorba y el resto del equipo asesor de la cartera. El miembro interpelante, el senador Sergio Botana, realizó una exposición inicial de una hora en la que abordó la situación general de la economía, el empleo, el escenario fiscal, el tipo de cambio, el cambio de régimen y el sistema de AFAP, entre otros asuntos.
Al finalizar su intervención, Botana entregó al ministro un documento con doce preguntas. Oddone inició su participación con una presentación preparada previamente, dejando para más adelante las respuestas al cuestionario planteado por el legislador nacionalista.
Reasignar prioridades y concentrar los recursos
Durante su exposición, el jerarca explicó que la estrategia presupuestal del gobierno consiste en reasignar prioridades y concentrar los recursos en las áreas consideradas más sensibles. En ese sentido, señaló que la seguridad y la población vulnerable constituyen las principales claves del presupuesto.
El ministro defendió un enfoque basado en la búsqueda de eficiencia y descartó la imposición de límites “arbitrarios” o “autoritarios” a las distintas carteras.
“Creemos que esto no se hace poniendo límites arbitrarios a los ministerios, sino trabajando en conjunto para encontrar aquellas áreas donde se puede ganar eficiencia y hacer un mejor uso de los recursos”, expresó.
Según Oddone, esa metodología ya se aplicó en 2025 y continúa desarrollándose en 2026, con el objetivo de generar ahorros que permitan atender las necesidades más urgentes.
“Ese es el enfoque de gobierno con el cual estamos trabajando, o sea que gestionar de manera prudente es el primer componente de la estabilidad fiscal”.
Asimismo, afirmó que la estabilidad fiscal del país descansa sobre tres pilares, una gestión prudente, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la transparencia fiscal.