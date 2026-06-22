Oddone en interpelación: "Gestionar de manera prudente es el primer componente de la estabilidad fiscal"

Reasignar prioridades y concentrar los recursos

Durante su exposición, el jerarca explicó que la estrategia presupuestal del gobierno consiste en reasignar prioridades y concentrar los recursos en las áreas consideradas más sensibles. En ese sentido, señaló que la seguridad y la población vulnerable constituyen las principales claves del presupuesto.

El ministro defendió un enfoque basado en la búsqueda de eficiencia y descartó la imposición de límites “arbitrarios” o “autoritarios” a las distintas carteras.

“Creemos que esto no se hace poniendo límites arbitrarios a los ministerios, sino trabajando en conjunto para encontrar aquellas áreas donde se puede ganar eficiencia y hacer un mejor uso de los recursos”, expresó.

Según Oddone, esa metodología ya se aplicó en 2025 y continúa desarrollándose en 2026, con el objetivo de generar ahorros que permitan atender las necesidades más urgentes.

“Ese es el enfoque de gobierno con el cual estamos trabajando, o sea que gestionar de manera prudente es el primer componente de la estabilidad fiscal”.

Asimismo, afirmó que la estabilidad fiscal del país descansa sobre tres pilares, una gestión prudente, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la transparencia fiscal.