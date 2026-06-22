Mesa Política
FA plantea coordinar más con el gobierno y fortalecer la militancia
Pereira planteó también la importancia de respaldar y visibilizar los compromisos asumidos y cumplidos por la fuerza política.
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Pereira planteó también la importancia de respaldar y visibilizar los compromisos asumidos y cumplidos por la fuerza política.
Caras y Caretas Diario
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Con los últimos números, quienes desaprueban al gobierno superan ampliamente a quienes lo respaldan, por lo cual la fuerza política decidió encarar el tema muy en serio y ya plantearon algunas medidas que se tomarán en las próximas semanas.
El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, planteó en la última reunión de la Mesa Política de la coalición de izquierda que se realizó la semana pasada, la necesidad de fortalecer la coordinación permanente entre esa fuerza política y el gobierno para construir una estrategia común, clara y comprensible para la población. Advirtió que se trata de un trabajo a mediano plazo.
Pereira planteó también la importancia de respaldar y visibilizar los compromisos asumidos y cumplidos por la fuerza política y promover la movilización en torno a proyectos y conquistas concretas.
El presidente del FA llamó al fortalecimiento de los comité de base, a la militancia territorial, a la recuperación del contacto con la militancia y a una mayor presencia política en los espacios de participación social.
También destacó el desarrollo de "El FA te escucha". que ya se realizó en 14 departamentos y valoró positivamente su aporte al vínculo con la sociedad, la relación con los medios de comunicación y la revitalización de las departamentales.
En ese marco, Pereira propuso que Montevideo y Canelones preparen sus respectivas instancias, organizadas territorialmente y coordinadas. Pereira consideró que en Montevideo el dispositivo deberá ser más amplio y debe permitir recorrer organizaciones sociales y la totalidad de los comités de base, para que se obtenga una presencia activa del Frente Amplio. Subrayó la importancia de conformar delegaciones reducidas y equipos que visiten los comités para escuchar a la militancia.
En el Fa se entiende que la realización de "El FA te escucha" durante el anterior gobierno fue útil y ayudó a la victoria electoral de 2024.