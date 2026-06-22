FA plantea coordinar más con el gobierno y fortalecer la militancia

Pereira planteó también la importancia de respaldar y visibilizar los compromisos asumidos y cumplidos por la fuerza política y promover la movilización en torno a proyectos y conquistas concretas.

Fortalecer los comité de base

El presidente del FA llamó al fortalecimiento de los comité de base, a la militancia territorial, a la recuperación del contacto con la militancia y a una mayor presencia política en los espacios de participación social.

También destacó el desarrollo de "El FA te escucha". que ya se realizó en 14 departamentos y valoró positivamente su aporte al vínculo con la sociedad, la relación con los medios de comunicación y la revitalización de las departamentales.

En ese marco, Pereira propuso que Montevideo y Canelones preparen sus respectivas instancias, organizadas territorialmente y coordinadas. Pereira consideró que en Montevideo el dispositivo deberá ser más amplio y debe permitir recorrer organizaciones sociales y la totalidad de los comités de base, para que se obtenga una presencia activa del Frente Amplio. Subrayó la importancia de conformar delegaciones reducidas y equipos que visiten los comités para escuchar a la militancia.

En el Fa se entiende que la realización de "El FA te escucha" durante el anterior gobierno fue útil y ayudó a la victoria electoral de 2024.