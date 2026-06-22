Ahora sí: Ferreri anunció que se viene la licitación para la obra en Casupá

Oportunidad de trabajo

“Estamos trabajando muy fuertemente para avanzar en una obra tan pero tan necesaria para toda el área metropolitana, donde vive cerca del 70% de la población”, comentó el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en Casupá, la localidad de menos de 3.000 habitantes del sureste del departamento de Florida en la que este sábado, junto con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, encabezó una sesión de la Mesa Política ampliada del Frente Amplio.

“Es una obra que va a generar muchas oportunidades de trabajo”, señaló Ferreri, y afirmó que generará “una dinamización muy importante en toda la zona de Casupá y aledaños”, por lo que “se están considerando todos los impactos económicos y sociales de estos volúmenes de trabajo en una zona que no está acostumbrada a esta magnitud”.

Terminando el pliego licitatorio

Ferreri también explicó que la expropiación planteada abarca a 102 padrones y a un total de 43 propietarios. Señaló que OSE está trabajando ya en el proceso expropiatorio, “identificando a todos los propietarios”, e incluso ya habiendo expropiado uno de los “padrones más urgentes” para la instalación del obrador de la represa.

“El resto está en trámite”, apuntó el presidente de la empresa estatal, y señaló que se les está transmitiendo a los propietarios que en el transcurso de este año se avanzará “todo lo que se pueda”, pero al mismo tiempo se les ha anunciado que, “sin cargo para ellos”, se les permitirá continuar en sus predios “hasta algún momento de 2028, porque son predios que luego se inundarán”; hasta entonces, “no tenemos apuro”.

“Estamos terminando el pliego licitatorio y nuestra expectativa es, probablemente la semana que viene, tener el pliego aprobado en el directorio de OSE para su posterior publicación”, informó el presidente de OSE. “Estamos muy muy cerca de hacer público el llamado. Estamos llegando a ese punto”, agregó.