Las élites occidentales temen una "intifada globalizada" porque ellas son el objetivo, no los judíos

La lucha anticolonial emblemática de nuestros tiempos está en Palestina. No es de extrañar que cualquier movimiento masivo popular emergente contra élites occidentales opresoras, irresponsables y cada vez más antidemocráticas se fije en el lenguaje de esa lucha.

«Intifada» se refiere a «sacudirse» un sistema de opresión.

Todos podemos ver hacia dónde ha llevado la agenda supremacista étnica de Israel para los palestinos: a la ocupación militar, el apartheid y el genocidio.

Muchas de nosotras también vemos hacia donde se dirigen nuestras propias sociedades occidentales. El destino final de los avances tecnológicos —desde los 'smartphones' hasta las redes sociales que nos han atomizado y pacificado en las dos últimas décadas– es el control absoluto de nuestras vidas a través de la vigilancia, el reconocimiento facial y una policía más militarizada y robótica, así como nuestra cada vez mayor redundancia e impotencia frente a la inteligencia artificial y una mayor mecanización.

Estas tecnologías han sido probadas y perfeccionadas durante al menos un cuarto de siglo en los territorios palestinos ocupados y gobernados ilegalmente por el régimen israelí.

¿Por qué Israel es considerado esencial para las élites occidentales?, ¿tanto que están dispuestos a apoyar abiertamente su genocidio en Gaza?. Dado que Israel está creando una visión de futuro cercano, está desarrollando el modelo para estudiar cómo afrontar los sectores excedentes de poblaciones occidentales en un mundo de recursos cada vez más escasos y un clima cada vez más hostil.

Y todo esto es genial para nuestros gobernantes, cualquier resistencia por nuestra parte a la esclavitud y el exterminio lento de los palestinos —y a nuestra propia creciente servidumbre y abuso— puede caracterizarse como antisemitismo. Al externalizar este proyecto a Israel, las élites occidentales han ideado la portada definitiva de la historia.

Cada vez que algún grupo o individuo engañado cae en esta estratagema y culpa colectivamente a los judíos de lo que Israel y sus patrocinadores son realmente responsables, la soga se aprieta un poco más alrededor del cuello de quienes intentan liberar nuestras mentes antes de que el confinamiento de nuestros cuerpos se vuelva permanente.

Mientras nos demonizan como racistas, la tecnología y las estrategias que hoy se usan contra los palestinos se convertirán en los muros de las prisiones del mañana para nosotros.

«Globalizar la intifada» no es un llamado a dañar a los judíos, aunque a las élites occidentales les encantaría que lo pensaras. Es un llamamiento a mostrar solidaridad con los palestinos antes de que sea demasiado tarde para ellos y para nosotros. Se trata de arrojar arena en los engranajes de una maquinaria opresiva antes de que se vuelva demasiado poderosa para ser enfrentada.

Durante décadas, los palestinos han oscilado entre intifadas pacíficas y violentas, y ninguna de ellas les ha otorgado mayor libertad. Eso no es porque la intifada sea necesariamente el camino equivocado hacia la liberación y la justicia. Es porque las fuerzas occidentales que se han enfrentado a ellos han sido insuperables.

Por eso nosotros, en el corazón del centro imperial, debemos mostrarles solidaridad – y debemos aprender de su experiencia antes de quedarnos sin tiempo para actuar por nosotros mismos.

(jonathancook.substack.com. Traducido del inglés por Marwan Pérez para Rebelión)