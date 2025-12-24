Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Perchman | Jaureguiverry |

Por bocón

AUF sancionó duramente a Perchman y Jaureguiverry por venta de localía que perjudicó a Peñarol

Tribunal de Ética de la AUF sancionó al vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y al presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, por un turbio acuerdo entre ambos clubes.

Perchman fue sancionado por la AUF por el arreglo que hizo con Cerro.
Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó este miércoles 24 de diciembre la sanción al vicepresidente del Club Nacional de Football, Flavio Perchman y al presidente del Club Atlético Cerro, Alfredo Jaureguiverry, por la venta de la localía del partido entre ambos clubes en el Torneo Clausura.

La entrevista que le valió la sanción a Perchman

El motivo fueron las declaraciones hechas por Perchman en noviembre durante una entrevista radial.

El dirigente tricolor dijo que “Peñarol va a ir al Tróccoli” para jugar contra Cerro en la fecha 13 porque “ahí no hay compra de localía”.

Los periodistas le mencionaron que Jaureguiverry señaló que Cerro podría negociar con el Carbonero para jugar fuera de su estadio, pero Perchman aclaró: “No es lo que tenemos arreglado con Cerro”.

Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó. En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol”, concluyó.

Finalmente, Peñarol jugó en el estadio Luis Tróccoli y perdió 2-0, mientras que a la fecha siguiente Nacional enfrentó al Albiceleste, también como visitante, pero en el Estadio Centenario (0-0).

Ambos dirigentes fueron suspendidos por tres meses para ejercer sus funciones

Esta situación fue entendida por el Tribunal de Ética de la AUF como un acuerdo para tomar una ventaja sobre Peñarol y, por ese motivo, tanto Perchman como Jaureguiverry fueron suspendidos por tres meses de sus funciones.

Esta sanción comprende que ninguno de los dos podrá asistir a los partidos en el mencionado periodo de tiempo.

“Me llegó la sanción del Tribunal de Ética que me sanciona tres meses en mis funciones. No entiendo qué abarca, pero me parece que no correspondía en lo absoluto. Se malentendió lo que dije en la radio de la fijación con Cerro”, dijo Perchman este miércoles en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

