AUF sancionó duramente a Perchman y Jaureguiverry por venta de localía que perjudicó a Peñarol

Los periodistas le mencionaron que Jaureguiverry señaló que Cerro podría negociar con el Carbonero para jugar fuera de su estadio, pero Perchman aclaró: “No es lo que tenemos arreglado con Cerro”.

“Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó. En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol”, concluyó.

Finalmente, Peñarol jugó en el estadio Luis Tróccoli y perdió 2-0, mientras que a la fecha siguiente Nacional enfrentó al Albiceleste, también como visitante, pero en el Estadio Centenario (0-0).

Ambos dirigentes fueron suspendidos por tres meses para ejercer sus funciones

Esta situación fue entendida por el Tribunal de Ética de la AUF como un acuerdo para tomar una ventaja sobre Peñarol y, por ese motivo, tanto Perchman como Jaureguiverry fueron suspendidos por tres meses de sus funciones.

Esta sanción comprende que ninguno de los dos podrá asistir a los partidos en el mencionado periodo de tiempo.

“Me llegó la sanción del Tribunal de Ética que me sanciona tres meses en mis funciones. No entiendo qué abarca, pero me parece que no correspondía en lo absoluto. Se malentendió lo que dije en la radio de la fijación con Cerro”, dijo Perchman este miércoles en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.