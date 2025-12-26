Hubo acuerdos en el 85% de las mesas de negociación destaca el MTSS

Al viernes 26, el 15% de las mesas continúan con las negociaciones, como el grupo de los operadores portuarios y el correspondiente a supermercados. Este último, puntualizó Barrios, es relevante para la negociación en otros subgrupos del comercio minorista. Estas mesas están cerca de concretar el acuerdo, adelantó.

Acuerdos en sector rural

Destacó que este año el sector rural firmó su convenio tras el acuerdo de las partes y sin intervención del Poder Ejecutivo. Para la jerarca, se hizo “historia” en este grupo, debido a que las negociaciones en rondas previas cerraban con decreto.

“Además de los ajustes salariales, ellos empiezan a caminar por la lógica de sumar otros temas a las condiciones laborales, como días de licencia para el cuidado de familiares enfermos, cláusulas de salud mental, canasta escolar; así se va enriqueciendo la negociación”, dijo.

Por otra parte, en el sector del trabajo doméstico fueron instaladas tres categorías (cuidados, cocina y trabajo general), así como días de licencia especial para cuidados, tres horas anuales de licencia por salud mental y presentismo. “Es un avance para Uruguay, la región y el colectivo de domésticas”, afirmó la directora.