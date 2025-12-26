Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

siguen negociando

Hubo acuerdos en el 85% de las mesas de negociación destaca el MTSS

Desde el MTSS se informó que siguen abiertas las negociaciones para los operadores portuarios y los supermercados, pero estiman que los acuerdos son inminentes.

Acuerdos en el MTSS.

Acuerdos en el MTSS.

 MTSS
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Más del 85% de las mesas de negociación en los Consejos de Salario cerró con acuerdos, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. la mayoría logró acuerdos, con cláusulas que protegen el poder de compra de los trabajadores y el cuidado de familiares.

Castillo indicó que entre los sectores pendientes de acuerdo está el portuario, uno de los que "venía muy complicado". El titular del MTSS adelantó que hubo una reunión y ambas partes analizan nuevas propuestas. A mediados de enero presentarán sus posturas para llegar a un acuerdo.

Por su parte, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, afirmó que la mayoría de los acuerdos están comprendidos en los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo. Agregó que varios convenios incluyen cláusulas que garantizan la conservación del poder adquisitivo o licencias especiales para cuidados, entre otros beneficios.

Al viernes 26, el 15% de las mesas continúan con las negociaciones, como el grupo de los operadores portuarios y el correspondiente a supermercados. Este último, puntualizó Barrios, es relevante para la negociación en otros subgrupos del comercio minorista. Estas mesas están cerca de concretar el acuerdo, adelantó.

Acuerdos en sector rural

Destacó que este año el sector rural firmó su convenio tras el acuerdo de las partes y sin intervención del Poder Ejecutivo. Para la jerarca, se hizo “historia” en este grupo, debido a que las negociaciones en rondas previas cerraban con decreto.

“Además de los ajustes salariales, ellos empiezan a caminar por la lógica de sumar otros temas a las condiciones laborales, como días de licencia para el cuidado de familiares enfermos, cláusulas de salud mental, canasta escolar; así se va enriqueciendo la negociación”, dijo.

Por otra parte, en el sector del trabajo doméstico fueron instaladas tres categorías (cuidados, cocina y trabajo general), así como días de licencia especial para cuidados, tres horas anuales de licencia por salud mental y presentismo. “Es un avance para Uruguay, la región y el colectivo de domésticas”, afirmó la directora.

Dejá tu comentario

Te puede interesar