Mundo Navidad | Donald Trump |

Planificado simbólicamente

"Fue un regalo de Navidad", dijo Trump sobre los ataques aéreos de EEUU en Nigeria

El ataque en el noroeste de Nigeria tras la Navidad, planificado inicialmente para el miércoles, fue retrasado deliberadamente un día por razones simbólicas.

Trump explicó que el ataque fue calculado para navidad simbólicamente.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El "poderoso y mortal" ataque aéreo contra integrantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el día después de Navidad, planificado inicialmente para el miércoles, fue retrasado deliberadamente un día por razones simbólicas, afirmó el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en una entrevista a Político.

"Iban a hacerlo antes", afirmó el mandatario, "y yo dije: 'no, hagamos un regalo de Navidad'... Ellos no esperaban que eso llegara, pero los golpeamos fuerte. Cada campamento quedó diezmado".

"Una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos"

El 25 de diciembre, informó que, bajo su dirección como comandante en jefe, EEUU lanzó "un ataque poderoso y mortal" contra el Estado Islámico en Nigeria.

"Les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos", aseveró Trump en Truth Social.

La ofensiva se llevó a cabo con el visto bueno del Gobierno de Nigeria, que colabora con sus socios internacionales en materia de seguridad para "hacer frente a la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento".

Las tensiones entre EEUU y Nigeria por el Estado Islámico

Antes de ordenar los reciente bombardeos en Nigeria, Trump llevaba semanas acusando a las autoridades del país africano por fracasar en impedir la persecución de los cristianos por parte de "terroristas islámicos".

A principios de noviembre, el mandatario amenazó con emprender una intervención militar en Nigeria, alegando la persecución de cristianos en el país africano.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, prometió que "habrá más" bombardeos contra el Estado Islámico.

FUENTE: RT en Español

