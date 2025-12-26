El "poderoso y mortal" ataque aéreo contra integrantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el día después de Navidad, planificado inicialmente para el miércoles, fue retrasado deliberadamente un día por razones simbólicas, afirmó el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en una entrevista a Político.
Planificado simbólicamente
"Fue un regalo de Navidad", dijo Trump sobre los ataques aéreos de EEUU en Nigeria
