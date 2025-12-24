Manta apuntó contra Perchman: "Si no era por Ebere no podía salir a la calle"

Luego de la consagración de Nacional, con una actuación destacada de Christian Ebere, la dirigencia tricolor comenzó a negociar para que el nigeriano continúe en el club. Sin embargo no se llegó a un acuerdo, y Carlos Manta salió al cruce de la dirigencia tricolor.
"Nacional no lo quiere. Es lo que me están diciendo Federico Pérez y Chiqui García, que están al frente de la institución. No hay intención de Nacional", sostuvo el integrante del Ejecutivo de la AUF en una entrevista con el programa 100% Deporte de la radio Sport 890.
Manta calificó como "absurdo" lo que ofertó Nacional por Ebere y sostuvo que "es una falta de respeto" hacia el club y principalmente al jugador. "Si no querés respetar a Plaza, no lo respetes, pero respetá al jugador. ¿Cuántos dieron la vida como la dio Ebere en Nacional?", continuó.
“Me duele por el jugador, que siempre quiso jugar en Nacional. Se enamoró de Nacional, pero tiene que forjar un futuro y estamos a la espera. Nos están llegando ofrecimientos, no solo de Deportivo Táchira”, continuó.
Manta criticó que Perchaman "no iba a invertir más porque ya tenía un porcentaje" pero que al mismo tiempo "ya tenía una parte de Millán e invirtió un millón y medio de dólares". "Si no fuera por Ebere, no saldrían a la calle y hoy estarían desaparecidos como está Ruglio", sentenció Manta.