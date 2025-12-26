Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad precios | Montevideo |

Relevamiento

Brecha de precios entre Montevideo y el este: ¿cuál es el balneario más caro y cuál es el más conveniente?

Último relevamiento de precios al consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, aportó datos para que tengan en cuenta los veraneantes en el este del país.

Un balneario del este se destaca sobre el resto con respecto a los precios.

Por Redacción Caras y Caretas

El Sistema de Información de Precios al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un relevamiento de precios en supermercados de la capital uruguaya, Maldonado y Canelones previo al inicio de la temporada estival. La mayor diferencia con respecto a los comercios de Montevideo se detectó en La Barra de Maldonado.

El reporte comprobó que la diferencia de precios entre Montevideo y los principales balnearios de Canelones y Maldonado aumenta en diciembre, excepto en Piriápolis.

Principales diferencias de precios entre la capital y los balnearios del este

* La Barra: 6,41% más caro que en Montevideo (mayor diferencia).

* Punta del Este: 4,64% más caro.

* Maldonado: 2,42% más caro.

* Costa de Oro: 1,78% más caro.

* Piriápolis: 0,91% más caro (diciembre), mientras que en noviembre era de 1,35%.

El MEF concluyó que la brecha de precios aumenta a medida que nos alejamos de Montevideo hacia Punta del Este (a excepción de Piriápolis).

