MTOP abrió llamado a licitación para obras en cuatro rutas nacionales

En setiembre, el MTOP realizó en Vergara, departamento de Treinta y Tres, una instancia informativa para la comunidad sobre estas obras. Durante la jornada, se informaron las acciones previstas en el marco de un nuevo contrato de mantenimiento y se explicaron los principales impactos ambientales y sociales de las obras.

El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, detalló que, además de las obras de rehabilitación, está contemplada la construcción de empalmes en zonas de alta conflictividad, como la intersección de las rutas 17 y 18 y los accesos a Vergara, para evitar que el tránsito pesado circule dentro de la ciudad.

En cuanto a las rutas 8 y 26, se efectuará la rehabilitación estructural del pavimento, se agregará una capa asfáltica, señalización y repintado. También en la zonas norte y sur de la ruta 18 se proyectan accesos seguros para camiones.

El objetivo es que estos vehículos “puedan entrar y salir a la ruta con buena visibilidad y velocidad, para evitar conflictos con los vehículos livianos”.

Además, en el cruce de las rutas 17 y 18 se evalúa la construcción de una rotonda, consignó el MTOP.