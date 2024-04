Las lesiones siguen complicando a Peñarol

El Cepillo será baja en Peñarol

Franco González salió lesionado del partido ante los ciudadanos: "Seguramente me hagan un estudio, salí con una molestia en el cuádriceps. Fue un partido complicado, ellos venían a jugarse todo. Nosotros también porque hay chicos que no estaban teniendo minutos, este cachetazo nos sirve para lo que viene".

Ignacio Sosa también habló luego del partido y reconoció que el rival ganó en buena ley. "Vinimos a buscar el triunfo y no lo pudimos lograr, nos vamos tristes. Sabíamos que era un rival muy bueno, nos superaron, hay que asumir la derrota y pensar en el partido que viene. Tenemos que tratar de ganar todo".

El técnico Diego Aguirre dijo después de la derrota: “Obviamente queríamos pasar, no descartábamos esta copa, pero no lo logramos. Me quedo con los rendimientos, las oportunidades a ciertos jugadores, conclusiones para lo que viene. Dado el calendario no teníamos muchas opciones respecto a rotar el equipo, teníamos que hacer las variantes. Es un riesgo que asumimos evitando arriesgar a algunos jugadores de cara a lo que se viene”.