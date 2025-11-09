Las Piedras celebró la cuarta edición de la Fiesta Capital de la Uva y el Vino

Durante la presentación, la alcaldesa Romina Espiga destacó el trabajo conjunto entre el municipio y las direcciones departamentales para consolidar la fiesta como un espacio que representa “identidad, tradición y los orígenes de la ciudad”. Subrayó además la importancia de poner en valor el componente rural de Las Piedras, “donde está la productividad que queremos reflejar en la fiesta”.

Peso del vino

El director Sebastián Vázquez resaltó el peso histórico del sector vitivinícola en Canelones, afirmando que “la vid sigue siendo una de las principales fuentes de trabajo rural e industrial del departamento”. Asimismo, adelantó que el objetivo de esta etapa es fortalecer a Las Piedras no solo como capital de la uva y el vino, sino también como capital del enoturismo metropolitano.

Por su parte, la directora de Turismo, Ximena Acosta, señaló que la actividad se enmarca en el desarrollo del enoturismo canario y nacional, y destacó la incorporación del turismo gastronómico, reflejado en el concurso culinario que acompaña la celebración y busca representar la identidad local.

La Fiesta Capital de la Uva y el Vino se consolida así como una instancia de encuentro, promoción y orgullo para la comunidad pedrense, reafirmando el valor cultural y económico del vino como símbolo de Canelones.