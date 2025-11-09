Hacete socio para acceder a este contenido

Las Piedras | bodegas |

Enoturismo

Las Piedras celebró la cuarta edición de la Fiesta Capital de la Uva y el Vino

El evento, que busca destacar la identidad vitivinícola del territorio, ofrece degustaciones de vinos de bodegas locales y una feria con más de 60 emprendedores.

Fiesta del Vino.

Fiesta del Vino.

 Intendencia de Canelones
Por Redacción de Caras y Caretas

Con una nutrida asistencia de público, se realizó el lanzamiento oficial de la cuarta edición de la Fiesta Capital de la Uva y el Vino, que se desarrolló ayer, sábado 8 de noviembre, en el Parque Artigas de Las Piedras, una ciudad que concentra el mayor número de bodegas del departamento de Canelones.

El evento, que busca destacar la identidad vitivinícola del territorio, ofrece degustaciones de vinos de bodegas locales, una feria con más de 60 emprendedores, un concurso gastronómico temático y un gran cierre musical a cargo del cantante Matías Valdez. El Gobierno de Canelones transmitió la celebración en vivo por sus redes sociales y Antel TV.

El lanzamiento contó con una mesa de autoridades integrada por la prosecretaria general del Gobierno de Canelones, Sandra Saffores; el director general de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez; la alcaldesa de Las Piedras, Romina Espiga; y la representante del Ministerio de Turismo, Irene Cabrera. La jornada incluyó también la presentación del coro Ronda de Voces de Las Piedras, un pequeño museo vinícola y una muestra de pinturas temáticas.

Durante la presentación, la alcaldesa Romina Espiga destacó el trabajo conjunto entre el municipio y las direcciones departamentales para consolidar la fiesta como un espacio que representa “identidad, tradición y los orígenes de la ciudad”. Subrayó además la importancia de poner en valor el componente rural de Las Piedras, “donde está la productividad que queremos reflejar en la fiesta”.

Peso del vino

El director Sebastián Vázquez resaltó el peso histórico del sector vitivinícola en Canelones, afirmando que “la vid sigue siendo una de las principales fuentes de trabajo rural e industrial del departamento”. Asimismo, adelantó que el objetivo de esta etapa es fortalecer a Las Piedras no solo como capital de la uva y el vino, sino también como capital del enoturismo metropolitano.

Por su parte, la directora de Turismo, Ximena Acosta, señaló que la actividad se enmarca en el desarrollo del enoturismo canario y nacional, y destacó la incorporación del turismo gastronómico, reflejado en el concurso culinario que acompaña la celebración y busca representar la identidad local.

La Fiesta Capital de la Uva y el Vino se consolida así como una instancia de encuentro, promoción y orgullo para la comunidad pedrense, reafirmando el valor cultural y económico del vino como símbolo de Canelones.

