Las Piedras inauguró el primer monumento al comandante Ansina: un acto de justicia histórica

Ansina: homenaje largamente esperado

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó que Ansina “finalmente tiene su propio monumento”, en referencia a la controversia generada años atrás al descubrirse que la escultura ubicada en Tres Cruces, atribuida históricamente a Ansina, representaba en realidad al sargento Manuel Antonio Ledesma, otro combatiente afrodescendiente del ejército artiguista.

Por su parte, el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, consideró la inauguración como un “acto de justicia histórica” y subrayó que el proceso se inició durante la gestión del entonces intendente Yamandú Orsi, actual presidente de la República. “Es un orgullo ser parte de esta relectura de la historia, que reivindica la diversidad y el valor de quienes lucharon por la independencia”, señaló.

Irigoin también destacó el carácter plural de la iniciativa, impulsada en conjunto por Orsi, el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y el expresidente Tabaré Vázquez, demostrando que “personas con distintas visiones políticas pudieron unirse para rendir homenaje a Ansina”.

El arte detrás del símbolo

El escultor Alberto Saravia explicó que el proyecto comenzó en 2019 y requirió años de trabajo. “Hubo muchos bosquejos del rostro, del caballo, de la posición de la lanza. Todo dependía del entorno: quería que la escultura no le diera la espalda ni a la escuela Ansina, ni al estadio, ni al shopping, y que se viera bien desde todos los ángulos”, relató.

La obra, de gran tamaño, fue elaborada con materiales resistentes al vandalismo, utilizando una pasta de resina símil bronce con una estructura interna de hierro. “Logramos una terminación igual a la del bronce, pero con un costo diez veces menor”, explicó el artista.

Con esta inauguración, Las Piedras no solo rinde homenaje a uno de los más fieles compañeros de Artigas, sino que también repara una deuda histórica con la memoria afrodescendiente y con aquellos que, como Ansina, forjaron la identidad nacional desde el silencio de la historia oficial.