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Lula da Silva |

Herida histórica

Legisladores de Paraguay rechazan dichos de Lula sobre el origen de la Guerra de la Triple Alianza

Declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, han generado reacciones de rechazo entre legisladores y referentes políticos en Paraguay.

Presidente de Brasil, Lula da Silva. Recientemente se refirió a la Guerra de la Triple Alianza y el rol de Paraguay.

Presidente de Brasil, Lula da Silva. Recientemente se refirió a la Guerra de la Triple Alianza y el rol de Paraguay.
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Durante un discurso en el que argumentaba a favor de fortalecer la preparación bélica y la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas de Brasil, el mandatario brasileño señaló: "A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", expresó.

"Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años", dijo Lula Da Silva.

Reacciones en el Congreso paraguayo

Las palabras del mandatario brasileño el pasado viernes provocaron críticas por parte de representantes de diversos sectores políticos en Paraguay, quienes acusaron al presidente de omitir el contexto histórico completo del conflicto regional. Raúl Latorre (Presidente de la Cámara de Diputados) Subrayó el impacto demográfico del conflicto en Paraguay, que causó la pérdida de aproximadamente el 60 % de su población total y el 90 % de la masculina y recordó que las hostilidades se desencadenaron a partir de la previa intervención militar brasileña en Uruguay.

Eduardo Nakayama (Senador e historiador) señaló que, antes de la invasión paraguaya a Mato Grosso, el ejército del Imperio del Brasil ya había intervenido militarmente en Uruguay, hecho que detonó la escalada bélica en el Cono Sur.

Esperanza Martínez y Rubén Rubín (Legisladores de la oposición) calificaron la postura del presidente brasileño como un intento de reescribir la narrativa histórica y la vincularon a posturas de corte hegemonista.

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