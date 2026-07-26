Durante un discurso en el que argumentaba a favor de fortalecer la preparación bélica y la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas de Brasil, el mandatario brasileño señaló: "A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", expresó.
Herida histórica
Legisladores de Paraguay rechazan dichos de Lula sobre el origen de la Guerra de la Triple Alianza
Declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, han generado reacciones de rechazo entre legisladores y referentes políticos en Paraguay.