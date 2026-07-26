Legisladores de Paraguay rechazan dichos de Lula sobre el origen de la Guerra de la Triple Alianza

Reacciones en el Congreso paraguayo

Las palabras del mandatario brasileño el pasado viernes provocaron críticas por parte de representantes de diversos sectores políticos en Paraguay, quienes acusaron al presidente de omitir el contexto histórico completo del conflicto regional. Raúl Latorre (Presidente de la Cámara de Diputados) Subrayó el impacto demográfico del conflicto en Paraguay, que causó la pérdida de aproximadamente el 60 % de su población total y el 90 % de la masculina y recordó que las hostilidades se desencadenaron a partir de la previa intervención militar brasileña en Uruguay.