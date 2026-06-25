Ley de Competitividad: necesaria, útil y positiva, pero lejos de ser una reforma del Estado

Desde esa perspectiva, la ley parece bien orientada. Identifica problemas reales y propone soluciones razonables. El desafío aparece cuando se analiza la distancia entre la magnitud del anuncio y el impacto que efectivamente pueden generar las medidas propuestas.

Las reformas micro son, en definitiva, micro. Uno de los riesgos de la iniciativa es haber sido presentada como una gran transformación económica cuando, en realidad, se trata principalmente de una agenda de reformas microeconómicas.

Las reformas micro tienen valor. Reducir tiempos de espera, eliminar trámites redundantes, facilitar registros o digitalizar procedimientos puede generar mejoras importantes para empresas y ciudadanos. Sin embargo, también es necesario reconocer sus límites.

Los problemas estructurales de competitividad que enfrenta Uruguay costos logísticos elevados, presión tributaria, costos energéticos, productividad, escala del mercado interno, inserción internacional o problemas de capital humano no se resuelven mediante ajustes administrativos.

Por ello, es probable que dentro de algunos años el país continúe enfrentando buena parte de los desafíos de competitividad que tiene hoy. La ley puede contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema, pero difícilmente permita afirmar que modificó sustancialmente la trayectoria competitiva del país o que produjo un cambio significativo en los grandes indicadores económicos.

Existe además una paradoja frecuente en este tipo de iniciativas: los beneficios suelen ser graduales, acumulativos y poco visibles para la opinión pública, mientras que los costos políticos son inmediatos. Cada cambio regulatorio afecta intereses específicos, genera resistencias y moviliza actores que perciben riesgos o pérdidas. Esto significa que los beneficios son difusos y los costos son concretos.

Por eso no resulta extraño que algunos de los capítulos más debatidos sean precisamente aquellos vinculados a la promoción de la competencia o a la revisión de regulaciones existentes, ámbitos donde inevitablemente aparecen tensiones entre intereses establecidos y procesos de apertura o modernización.

La agenda de la desregulación: una política que trasciende gobiernos

Otro elemento que merece ser señalado es que la agenda contenida en el proyecto no constituye una innovación ideológica del actual gobierno. Si se revisan los programas del Partido Nacional de la última campaña las propuestas impulsadas por Laura Raffo durante la campaña departamental o los planteos realizados posteriormente por Álvaro Delgado durante la campaña presidencial, aparece reiteradamente la idea de avanzar en procesos de desregulación, simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas.

Buena parte de las medidas incluidas en el proyecto formaron parte históricamente de la agenda programática de los sectores políticos de centroderecha.

Sin embargo, sería un error interpretar esta agenda como patrimonio exclusivo de una orientación ideológica determinada. La mejora de la gestión pública, la incorporación de tecnología, la simplificación de procedimientos y la eliminación de burocracia innecesaria deberían formar parte de cualquier estrategia moderna de gobierno, independientemente del signo político.

Las diferencias probablemente aparezcan en la profundidad de los cambios, en las prioridades sectoriales y en el papel asignado al Estado. Pero la necesidad de modernizar procedimientos y reducir ineficiencias es una preocupación compartida por la mayoría de los sistemas políticos contemporáneos.

¿Es realmente una reforma del Estado?. Quizás el aspecto más discutible del debate público sea la caracterización de esta iniciativa como una reforma del Estado.

Durante la presentación del proyecto y en diversos intercambios posteriores se ha sugerido que la ley forma parte de una estrategia más amplia de reforma estatal. Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, esa afirmación resulta difícil de sostener.

El especialista en gestión pública Koldo Echebarría ha señalado reiteradamente que una verdadera reforma del Estado implica transformaciones profundas en la forma en que el Estado se organiza, funciona y cumple sus funciones. Una reforma supone cambios disruptivos que alteran las reglas de funcionamiento existentes y redefinen capacidades institucionales.

No toda modernización constituye una reforma. Cuando las modificaciones permiten que el sistema continúe funcionando de forma más eficiente, adaptándose a cambios del entorno pero manteniendo su lógica esencial, estamos frente a procesos de mejora, modernización o ajuste institucional. Son cambios importantes, pero no necesariamente reformas estructurales.

La historia reciente del Uruguay ofrece ejemplos más claros de reformas estatales. La creación del Ministerio de Desarrollo Social implicó una transformación profunda de la política social y de la forma en que el Estado abordaba la pobreza y la vulnerabilidad. La reforma tributaria de 2007 modificó sustancialmente la estructura impositiva del país, introduciendo un impuesto a la renta de carácter progresivo y redefiniendo la lógica del sistema tributario. La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud transformó la organización, financiamiento y cobertura del sistema sanitario. Incluso la reforma administrativa impulsada durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti produjo modificaciones relevantes en la estructura y gestión del aparato estatal.

Comparadas con esos antecedentes, las medidas contenidas en la Ley de Competitividad parecen ubicarse en otra categoría. Se trata de cambios orientados a mejorar procesos, simplificar trámites, incorporar tecnología y corregir ineficiencias puntuales. Son transformaciones valiosas y necesarias, pero no alteran sustancialmente la arquitectura institucional del Estado uruguayo ni redefinen sus principales funciones.

Una modernización necesaria, pero no una transformación estructural

La principal virtud de la ley probablemente resida precisamente en su carácter pragmático. Busca resolver problemas concretos, mejorar la experiencia de ciudadanos y empresas frente al Estado y reducir costos innecesarios. No es poco. De hecho, buena parte de las mejoras en competitividad suelen construirse a partir de la acumulación de pequeños cambios que, en conjunto, generan un entorno más favorable para la actividad económica.

Sin embargo, también es importante evitar expectativas desmedidas. No estamos frente a una reforma estructural del Estado ni ante una transformación capaz de modificar por sí sola los problemas históricos de competitividad del país.

Lo que existe es una agenda de modernización administrativa, desregulación selectiva, simplificación de procesos y adaptación institucional a nuevas tecnologías. Una agenda necesaria, razonable y probablemente positiva, pero cuyos efectos serán graduales y limitados.

El verdadero desafío será que estas mejoras formen parte de una estrategia más amplia de desarrollo y competitividad. Porque si bien modernizar procedimientos es importante, los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, situación de calle, cárceles, productividad, crecimiento e inserción internacional seguirán requiriendo respuestas mucho más profundas que las que puede ofrecer una ley de estas características.