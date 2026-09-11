Hombre en situación de calle se hizo viral en Brasil por hablar fluidamente varios idiomas

Una ola de solidaridad y un cambio de perspectiva

La viralización del video desató una rápida respuesta por parte de los usuarios, quienes comenzaron a contactar a Igor para ofrecer ayuda económica o indagar sobre oportunidades laborales para el entrevistado. Según relató el productor, Alexander es originario de Belo Horizonte, reparte currículums de forma continua en busca de un empleo formal e intenta salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

Igor explicó que durante la grabación prefirió no indagar en los detalles de la vida personal de Alexander para mantener un ambiente cómodo y de respeto. Asimismo, destacó que el objetivo principal fue visibilizar un talento que suele quedar invisibilizado por la condición de calle.

"Mi esperanza es que la gente le mire con otra mirada. Pensé: necesito demostrar que sabe hacerlo, quería mostrar ese lado suyo", señaló el productor.

La entrevista se realizó en el marco de NossaJF, una iniciativa liderada por Moinho que busca recoger las miradas de diversos actores sociales sobre Juiz de Fora, abarcando desde los sectores más acomodados hasta las personas en mayor situación de vulnerabilidad.