Lo que comenzó como un intento cotidiano por vender una caja de chocolates dio un giro inesperado en las calles de Minas Gerais, Brasil. Alexander, un hombre en situación de calle que trabaja como vendedor ambulante, se acercó al productor de video Igor Asahi (21 años) mientras este grababa una competencia de rimas en el parque Halfeld, en Juiz de Fora. Tras presentarse, Alexander mencionó que, además de portugués, hablaba dos idiomas más.
Un cambio de perspectiva
Hombre en situación de calle se hizo viral en Brasil por hablar fluidamente varios idiomas
Un encuentro casual en el parque Halfeld de Juiz de Fora transformó la historia de Alexander, un vendedor sin hogar que demostró su dominio de varios idiomas ante las cámaras.