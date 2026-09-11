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Like Situación de Calle | solidaridad |

Un cambio de perspectiva

Hombre en situación de calle se hizo viral en Brasil por hablar fluidamente varios idiomas

Un encuentro casual en el parque Halfeld de Juiz de Fora transformó la historia de Alexander, un vendedor sin hogar que demostró su dominio de varios idiomas ante las cámaras.

Una iniciativa para mostrar las capacidades ocultas en personas en situación de vulnerabilidad.

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Lo que comenzó como un intento cotidiano por vender una caja de chocolates dio un giro inesperado en las calles de Minas Gerais, Brasil. Alexander, un hombre en situación de calle que trabaja como vendedor ambulante, se acercó al productor de video Igor Asahi (21 años) mientras este grababa una competencia de rimas en el parque Halfeld, en Juiz de Fora. Tras presentarse, Alexander mencionó que, además de portugués, hablaba dos idiomas más.

Movido por la curiosidad y su gusto por conversar en otras lenguas, Igor puso a prueba sus conocimientos y constató que el vendedor manejaba tanto el francés como el inglés. Sin dudarlo, lo invitó a realizar una entrevista en inglés que fue registrada en video y posteriormente publicada en redes sociales, donde rápidamente superó el millón y medio de reproducciones.

Durante la conversación grabada, Alexander habló sobre la dinámica urbana de Juiz de Fora y destacó con humor la afición local por las palomitas de maíz que se venden en los carritos callejeros. "El mejor punto en Juiz de Fora es donde estás. Hay muchos sitios geniales aquí", afirmó ante la cámara.

Una ola de solidaridad y un cambio de perspectiva

La viralización del video desató una rápida respuesta por parte de los usuarios, quienes comenzaron a contactar a Igor para ofrecer ayuda económica o indagar sobre oportunidades laborales para el entrevistado. Según relató el productor, Alexander es originario de Belo Horizonte, reparte currículums de forma continua en busca de un empleo formal e intenta salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

Igor explicó que durante la grabación prefirió no indagar en los detalles de la vida personal de Alexander para mantener un ambiente cómodo y de respeto. Asimismo, destacó que el objetivo principal fue visibilizar un talento que suele quedar invisibilizado por la condición de calle.

"Mi esperanza es que la gente le mire con otra mirada. Pensé: necesito demostrar que sabe hacerlo, quería mostrar ese lado suyo", señaló el productor.

La entrevista se realizó en el marco de NossaJF, una iniciativa liderada por Moinho que busca recoger las miradas de diversos actores sociales sobre Juiz de Fora, abarcando desde los sectores más acomodados hasta las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

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