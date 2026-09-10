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Sociedad operativo | policía | Malvín Norte

Seguridad pública

Policía desarrolló un importante operativo en Malvín Norte

El operativo focalizado en Boix y Merino contó con más de 40 efectivos, se establecieron puntos de control, patrullaje, registro de personas y vehículos

Operativo policial en Boix y Merino (Malvín Norte).

Operativo policial en Boix y Merino (Malvín Norte).

 Ministerio del Interior
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La Jefatura de Policía de Montevideo, con la participación de efectivos de la Zona Operacional V y Zona Operacional II, llevó adelante este jueves 10 de setiembre un importante operativo de seguridad en el barrio Malvín Norte, que culminó con un detenido, vehículos incautados y 30 multas aplicadas.

Despliegue policial en Boix y Merino

El operativo focalizado en la zona de Boix y Merino, jurisdicción de la Seccional 15ª, contó con la participación de mas de 40 efectivos, donde se establecieron puntos de control, patrullaje, registro de personas y vehículos en ubicaciones determinadas con base en análisis de datos.

El dispositivo estuvo integrado por personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT), que contó también con la unidad especializada UNATEM y del Cuerpo de Policía de Tránsito.

Para las tareas fueron desplegados seis móviles, un vehículo blindado, un camión y 11 motos. Parte de las motos utilizadas corresponde a la flota presentada el día anterior por el Ministerio del Interior en la sede de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Resultado del operativo policial en Malvín Norte

El procedimiento permitió identificar a 52 personas y registrar 38 vehículos, entre ellos 34 motos y 4 automóviles. Además, fueron incautados un automóvil y una moto sin matrícula.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 24 años, por desacato.

Asimismo, se realizaron 19 espirometrías, todas con resultado negativo y se aplicaron 30 multas de tránsito por diferentes motivos.

Desde el Ministerio del Interior afirmaron que la Policía continúa reforzando su presencia y las tareas preventivas en la zona, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de los vecinos.

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