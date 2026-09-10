Policía desarrolló un importante operativo en Malvín Norte

Para las tareas fueron desplegados seis móviles, un vehículo blindado, un camión y 11 motos. Parte de las motos utilizadas corresponde a la flota presentada el día anterior por el Ministerio del Interior en la sede de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Resultado del operativo policial en Malvín Norte

El procedimiento permitió identificar a 52 personas y registrar 38 vehículos, entre ellos 34 motos y 4 automóviles. Además, fueron incautados un automóvil y una moto sin matrícula.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 24 años, por desacato.

Asimismo, se realizaron 19 espirometrías, todas con resultado negativo y se aplicaron 30 multas de tránsito por diferentes motivos.

Desde el Ministerio del Interior afirmaron que la Policía continúa reforzando su presencia y las tareas preventivas en la zona, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de los vecinos.