La Jefatura de Policía de Montevideo, con la participación de efectivos de la Zona Operacional V y Zona Operacional II, llevó adelante este jueves 10 de setiembre un importante operativo de seguridad en el barrio Malvín Norte, que culminó con un detenido, vehículos incautados y 30 multas aplicadas.
Seguridad pública
Policía desarrolló un importante operativo en Malvín Norte
El operativo focalizado en Boix y Merino contó con más de 40 efectivos, se establecieron puntos de control, patrullaje, registro de personas y vehículos