Caída masiva de ChatGPT, Claude y Grok en todo el mundo

En el caso de ChatGPT, los usuarios informaron dificultades para ingresar y utilizar el servicio, mientras que también se registraron problemas en distintas funciones. Downdetector llegó a contabilizar más de 37.000 reportes relacionados con OpenAI alrededor de las 11:00 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, según Forbes. Claude alcanzó un pico de 1.324 reportes y Grok unos 1.365.

OpenAI reconoció oficialmente una incidencia. En su página de estado informó sobre "elevated errors across ChatGPT and Codex", es decir, un aumento de los errores en ChatGPT y Codex. La compañía señaló que había aplicado medidas de mitigación y que se encontraba monitoreando la recuperación del servicio.

Problemas también en Claude y Grok

Anthropic también confirmó inconvenientes en Claude. El registro oficial de incidencias de la empresa mostró errores elevados que afectaron a varios modelos. En determinado momento, Anthropic señaló que los problemas estaban concentrados principalmente en Opus 4.8 y Opus 5, mientras otros modelos habían comenzado a recuperar sus niveles normales de funcionamiento. Posteriormente informó que el inconveniente había sido resuelto.

Grok, el asistente desarrollado por xAI, también confirmó una interrupción. El estado oficial del servicio indicaba que se trataba de una "Models outage" y que el equipo estaba investigando el problema y trabajando para restablecer el servicio. La incidencia alcanzó tanto la versión web como las aplicaciones y la API.

La coincidencia temporal entre las fallas generó interrogantes sobre si los problemas podían tener un origen común. Algunos reportes apuntaron a Microsoft Azure, infraestructura de computación en la nube utilizada, entre otros proveedores, por estos servicios. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que una falla de Azure haya sido la causa de las interrupciones simultáneas.

También se registraron reportes relacionados con Gemini, de Google, aunque la compañía no había confirmado una interrupción generalizada del servicio en el mismo momento.