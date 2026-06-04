Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like Marx | trabajador | alienación

Reflexiones necesarias

La alienación según Marx: "El trabajador es un medio de producción"

La alienación es un concepto clave en la teoría de Karl Marx, que describe cómo los trabajadores, en el sistema capitalista, se ven separados de su propio trabajo.

Karl Marx propuso que la alienación es la separación del trabajador de su obra y humanidad.

Karl Marx propuso que la alienación es la separación del trabajador de su obra y humanidad.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador y periodista alemán, nacido el 5 de mayo de 1818 en Tréveris y fallecido el 14 de marzo de 1883 en Londres. Su obra más influyente El capital analiza el capitalismo y sus dinámicas, centrándose en la teoría del valor-trabajo, la explotación de la clase trabajadora y la acumulación de capital. En esta obra, Marx argumenta que el capitalismo está intrínsecamente marcado por la lucha de clases entre la burguesía (los dueños de los medios de producción) y el proletariado (los trabajadores que venden su fuerza laboral).

La alienación

La alienación es un concepto clave en la teoría de Karl Marx, que describe cómo los trabajadores, en el sistema capitalista, se ven separados de su propio trabajo, de los productos que crean y de su propia humanidad. Según Marx, la alienación surge de la estructura de producción capitalista, en la que el trabajador no controla ni su labor ni el destino de lo que produce. En lugar de ser una actividad creativa y significativa, el trabajo se convierte en una tarea mecánica y opresiva.

Marx argumenta que esta alienación se da en cuatro formas: el trabajador está alienado del producto de su trabajo, de la actividad de trabajo en sí misma, de su naturaleza humana y de otros trabajadores. En primer lugar, el producto que crea pertenece al capitalista y no al trabajador, lo cual le quita el control y la satisfacción sobre lo que produce. Esto significa que el trabajador no ve el resultado de su esfuerzo como algo propio, lo que le aleja de su creatividad y de la conexión con su trabajo.

En segundo lugar, el trabajador se aliena de la actividad de trabajo. Para Marx, el trabajo debería ser una forma de expresión creativa y realización personal, pero bajo el capitalismo, se convierte en una actividad forzada y deshumanizante. Esta pérdida de control sobre cómo se realiza el trabajo lleva al trabajador a sentirse como una mera pieza de la maquinaria, donde su trabajo se despoja de todo significado y satisfacción.

El trabajador pierde su sentido de identidad

Además, Marx sostiene que el trabajador está alienado de su propia esencia humana. Como seres humanos, tenemos la capacidad de transformar la naturaleza y de crear en función de nuestras necesidades y deseos. Sin embargo, el sistema capitalista reduce al trabajador a un "medio de producción" y le impide desarrollarse plenamente. Esta alienación de la propia humanidad significa que el trabajador pierde su sentido de identidad y propósito.

Finalmente, el sistema capitalista también aliena al trabajador de los demás trabajadores. La competencia por los empleos y la falta de control sobre las condiciones de trabajo fomentan una división y desconfianza entre los trabajadores, en lugar de una cooperación basada en intereses comunes. Este aislamiento limita el desarrollo de una conciencia de clase que podría conducir a la emancipación colectiva.

Para Marx, la alienación es una de las consecuencias más devastadoras del capitalismo, pues convierte al ser humano en un instrumento dentro de un sistema que antepone el beneficio económico a la dignidad y realización humana. Superar la alienación sería posible, según él, mediante una revolución que transforme las relaciones de producción y permita a las personas recuperar el control sobre su trabajo y su vida.

FUENTE: Culturainquieta

Temas

Te puede interesar