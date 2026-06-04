Papa León XIV: "El mundo está siendo destruido por pocos tiranos"

El pontífice estadounidense elogió que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz: "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!", exclamó. Y expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Contra "quienes saquean los recursos de la tierra"

En este sentido añadió: "Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar".

Además, el papa cargó contra "quienes saquean los recursos de la tierra" y " que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin". Y criticó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios".

A pesar de que Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7 % de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial (BM). "Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar", añadió León XIV.

De visita en África, tras ataques verbales de Trump

El papa se encuentra en un viaje por el continente africano, cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará también a Angola y Guinea Ecuatorial.

El inicio del viaje ha estado marcado por los ataques verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa al que llamó "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior", por sus llamamientos en favor de la paz. Robert Prevost le respondió que no le teme y que seguirá levantando su voz para construir la paz.

Hoy mismo reiteró este mensaje a los religiosos y fieles que llenaron la catedral de San José: "¡Trabajemos juntos por la paz!.