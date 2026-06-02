¿Tu gato se parece a vos? La ciencia tiene una respuesta que sorprende

Por ejemplo, las personas con tendencia al nerviosismo o la ansiedad suelen convivir con gatos más temerosos, reservados y sensibles al estrés. Además, estos animales presentan con mayor frecuencia problemas asociados al estrés crónico, como trastornos urinarios o exceso de peso.

En contraste, los dueños más extrovertidos acostumbran a tener gatos activos, curiosos e independientes. Son felinos que exploran más su entorno, buscan estímulos constantemente y desarrollan una relación menos dependiente con sus cuidadores. Los expertos señalan que esto también está relacionado con el estilo de vida de estas personas, que suelen ofrecer mayores oportunidades de juego, interacción y exploración.

Salud

Otro perfil que llamó la atención de los investigadores fue el de las personas consideradas amables y empáticas. En estos hogares, los gatos suelen mostrar conductas más equilibradas, sociables y predecibles. Además, desarrollan vínculos de confianza más sólidos y disfrutan de entornos enriquecidos con juguetes, espacios para trepar y actividades que favorecen su bienestar.

La salud también parece estar relacionada con este fenómeno. Los estudios encontraron que los gatos de personas tranquilas y emocionalmente estables presentan con mayor frecuencia un peso adecuado y menos problemas derivados del estrés. Por el contrario, los ambientes tensos pueden repercutir negativamente en el estado físico y emocional de los animales.

Si bien los investigadores reconocen que gran parte de los datos fueron obtenidos mediante encuestas a los propios dueños, lo que puede introducir cierta subjetividad, existe consenso en un punto fundamental los gatos son extremadamente sensibles al ambiente familiar.

Lejos de ser mascotas indiferentes, los felinos observan, perciben y responden a las emociones humanas mucho más de lo que se creía. La forma en que una persona vive, se relaciona y enfrenta el estrés puede terminar reflejándose en el comportamiento de su compañero de cuatro patas, demostrando que la convivencia influye en ambos sentidos.