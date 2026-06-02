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Los veterinarios están de acuerdo

¿Tu gato se parece a vos? La ciencia tiene una respuesta que sorprende

¿Tu gato se parece a vos? La ciencia tiene una respuesta que sorprende y podría explicar muchas de sus conductas.

Gato. Foto ilustrativa

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Según la ciencia la personalidad de un gato no depende únicamente de su genética o de las experiencias que haya vivido durante sus primeros meses de vida. Cada vez más especialistas coinciden en que existe un factor determinante que muchas personas pasan por alto, la influencia de quienes conviven con ellos día a día. Estudios recientes y observaciones veterinarias revelan que los dueños pueden moldear, sin darse cuenta, el carácter, la salud y el bienestar emocional de sus mascotas.

El fenómeno es conocido como “efecto espejo”. Aunque los gatos no imitan exactamente a las personas, sí absorben señales del entorno y reaccionan a las emociones, rutinas y comportamientos que perciben en el hogar. Según explicó el veterinario Carlos Gutiérrez, fue la observación de su propio gato lo que despertó su interés por esta cuestión. Notó que, cuando atravesaba períodos de estrés o preocupación, el animal también se mostraba más inquieto, permanecía alerta durante más tiempo y recorría la casa de manera constante.

Investigación

Las investigaciones científicas parecen respaldar estas observaciones. La etóloga Lauren Finka, especialista en conducta felina, estudió la relación entre la personalidad humana y el comportamiento de los gatos. Sus conclusiones indican que ciertos rasgos psicológicos de los propietarios terminan influyendo en las respuestas emocionales y sociales de los animales.

Por ejemplo, las personas con tendencia al nerviosismo o la ansiedad suelen convivir con gatos más temerosos, reservados y sensibles al estrés. Además, estos animales presentan con mayor frecuencia problemas asociados al estrés crónico, como trastornos urinarios o exceso de peso.

En contraste, los dueños más extrovertidos acostumbran a tener gatos activos, curiosos e independientes. Son felinos que exploran más su entorno, buscan estímulos constantemente y desarrollan una relación menos dependiente con sus cuidadores. Los expertos señalan que esto también está relacionado con el estilo de vida de estas personas, que suelen ofrecer mayores oportunidades de juego, interacción y exploración.

Salud

Otro perfil que llamó la atención de los investigadores fue el de las personas consideradas amables y empáticas. En estos hogares, los gatos suelen mostrar conductas más equilibradas, sociables y predecibles. Además, desarrollan vínculos de confianza más sólidos y disfrutan de entornos enriquecidos con juguetes, espacios para trepar y actividades que favorecen su bienestar.

La salud también parece estar relacionada con este fenómeno. Los estudios encontraron que los gatos de personas tranquilas y emocionalmente estables presentan con mayor frecuencia un peso adecuado y menos problemas derivados del estrés. Por el contrario, los ambientes tensos pueden repercutir negativamente en el estado físico y emocional de los animales.

Si bien los investigadores reconocen que gran parte de los datos fueron obtenidos mediante encuestas a los propios dueños, lo que puede introducir cierta subjetividad, existe consenso en un punto fundamental los gatos son extremadamente sensibles al ambiente familiar.

Lejos de ser mascotas indiferentes, los felinos observan, perciben y responden a las emociones humanas mucho más de lo que se creía. La forma en que una persona vive, se relaciona y enfrenta el estrés puede terminar reflejándose en el comportamiento de su compañero de cuatro patas, demostrando que la convivencia influye en ambos sentidos.

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