El economista que acertó los últimos tres Mundiales lanzó una predicción inesperada para 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, mientras las selecciones se preparan para una edición histórica organizada por Estados Unidos, México y Canadá, una predicción inesperada volvió a sacudir las redes y el debate futbolero. El economista alemán Joachim Klement, conocido por haber acertado los campeones de las últimas tres Copas del Mundo, reveló quién levantará el trofeo dentro de dos años.
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El pronóstico llamó rápidamente la atención porque no proviene de un exfutbolista ni de un entrenador, sino de un analista financiero que utiliza un modelo matemático para anticipar resultados deportivos. Y lo más impactante es que su sistema ya acertó los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.
El Mundial 2026 será ganado por....
Según el informe publicado por la firma británica Panmure Liberum, donde Klement trabaja como estratega jefe, el campeón del Mundial 2026 será Países Bajos. El modelo incluso proyecta una final inédita frente a Portugal, en un duelo entre dos selecciones que nunca lograron conquistar la Copa del Mundo.
La predicción también incluye varias sorpresas que podrían alterar el mapa tradicional del fútbol internacional. Entre ellas, el sistema anticipa que Portugal eliminará a la Argentina de Lionel Messi en semifinales y que Japón dejará afuera a Brasil en una de las grandes bombas del torneo.
“Vamos a ver una final entre dos equipos que nunca han ganado un Mundial”, explicó Klement al presentar el informe. El economista destacó además que ninguno de los finalistas aparece hoy entre los máximos favoritos de las apuestas internacionales. De acuerdo con las probabilidades actuales de Polymarket, Portugal tiene apenas un 7 % de posibilidades de ser campeón y Países Bajos apenas un 3 %.
Predicciones económicas
Lo más curioso es que el modelo nació originalmente como una broma. Klement desarrolló la herramienta durante sus primeros años en el sector financiero con la intención de demostrar que muchas predicciones económicas son poco confiables cuando se aplican a eventos impredecibles como el deporte.
“Se ha convertido en una tradición entre los bancos hacer estos pronósticos para demostrar que los economistas tienen sentido del humor”, comentó el analista. Sin embargo, lo que empezó como una ironía terminó convirtiéndose en uno de los pronósticos más seguidos antes de cada Mundial.
El sistema combina estadísticas de rendimiento de las selecciones, antecedentes históricos y diferentes variables matemáticas, aunque también deja espacio para el azar. “Mi modelo incluye un factor de suerte. Un equipo puede tener muchas posibilidades de ganar, pero las sorpresas existen y el modelo contempla esos escenarios”, explicó Klement.
Con tres aciertos consecutivos en su historial, la nueva predicción ya instaló una pregunta inevitable entre los fanáticos del fútbol: ¿volverá a acertar?