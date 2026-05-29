El economista que acertó los últimos tres Mundiales lanzó una predicción inesperada para 2026

La predicción también incluye varias sorpresas que podrían alterar el mapa tradicional del fútbol internacional. Entre ellas, el sistema anticipa que Portugal eliminará a la Argentina de Lionel Messi en semifinales y que Japón dejará afuera a Brasil en una de las grandes bombas del torneo.

“Vamos a ver una final entre dos equipos que nunca han ganado un Mundial”, explicó Klement al presentar el informe. El economista destacó además que ninguno de los finalistas aparece hoy entre los máximos favoritos de las apuestas internacionales. De acuerdo con las probabilidades actuales de Polymarket, Portugal tiene apenas un 7 % de posibilidades de ser campeón y Países Bajos apenas un 3 %.

Predicciones económicas

Lo más curioso es que el modelo nació originalmente como una broma. Klement desarrolló la herramienta durante sus primeros años en el sector financiero con la intención de demostrar que muchas predicciones económicas son poco confiables cuando se aplican a eventos impredecibles como el deporte.

“Se ha convertido en una tradición entre los bancos hacer estos pronósticos para demostrar que los economistas tienen sentido del humor”, comentó el analista. Sin embargo, lo que empezó como una ironía terminó convirtiéndose en uno de los pronósticos más seguidos antes de cada Mundial.

El sistema combina estadísticas de rendimiento de las selecciones, antecedentes históricos y diferentes variables matemáticas, aunque también deja espacio para el azar. “Mi modelo incluye un factor de suerte. Un equipo puede tener muchas posibilidades de ganar, pero las sorpresas existen y el modelo contempla esos escenarios”, explicó Klement.

Con tres aciertos consecutivos en su historial, la nueva predicción ya instaló una pregunta inevitable entre los fanáticos del fútbol: ¿volverá a acertar?