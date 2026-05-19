Peñarol: Maxi Olivera sigue; Gularte y Angulo en etapa de definición

Pero más allá de eso, en la interna mirasol tienen bien claro que Olivera va a continuar hasta el 31 de diciembre. El tema se tocó hace unos días en el Consejo Directivo y todos los directivos estuvieron de acuerdo, aseguraron desde tiendas carboneras. A pesar de no estar en su mejor memento deportivo, en Peñarol hay claro y es que Maxi Olivera seguirá en el club.

Otros temas a resolver

Otro jugador que vence contrato a mitad de año es el del zaguero Emanuel Gularte. El defensor está a préstamo del Puebla mexicano, equipo con el que los carboneros deberán llegar a un acuerdo si desean extender su estadía. Todavía no hubo contactos, pero no se descarta que en los próximos días la dirigencia de Peñarol se comunique con el conjunto azteca.

Por su parte, el caso del colombiano Luis Miguel Angulo es un tema a resolver. Si bien tiene contrato hasta fin de año, Talleres tiene la opción de repesca a mitad de año.

Existe la intención de Peñarol de sostenerlo en el equipo, será el club de Córdoba el que tenga la palabra final para su continuidad.

Tendremos alguna charla y hay una reunión pactada para analizar el segundo semestre y determinar altas y bajas”, dijo el dirigente de Peñarol, Marcelo Solomita.