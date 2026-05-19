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Deportes Club Atlético Peñarol | Olivera |

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Peñarol: Maxi Olivera sigue; Gularte y Angulo en etapa de definición

La dirigencia de Peñarol ya piensa en el segundo semestre del año con algunas definiciones y otros temas por resolver.

Maxi Olivera continuará en Peñarol hasta fin de año.

Maxi Olivera continuará en Peñarol hasta fin de año.
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Mientras Peñarol prepara el partido clave del próximo jueves ante Corinthians por la Copa Libertadores de América en el estadio Campeón del Siglo, la directiva ya trabaja pensando en lo que será el segundo semestre del año.

Hay algunos temas que son prioritarios para el carbonero, pero el principal es la renovación del contrato de su capitán, Maximiliano Olivera. El contrato del defensor vence en junio y pese a que no atraviesa su mejor momento, fue expulsado en el último partido a los 30 minutos de juego por doble amarilla, todos los caminos indican que Olivera de 34 años va a renovar su vínculo con el mirasol.

El principal motivo de la continuidad de Olivera es que para el entrenador Diego Aguirre es pieza clave, tanto dentro como fuera de la cancha. El jugador ya demostró en temporadas anteriores que estando bien físicamente, es capaz de rendir en muy buen nivel en los futbolístico, algo que en este pasaje de la temporada no está consiguiendo y se ganó las críticas de varios hinchas aurinegros.

Pero más allá de eso, en la interna mirasol tienen bien claro que Olivera va a continuar hasta el 31 de diciembre. El tema se tocó hace unos días en el Consejo Directivo y todos los directivos estuvieron de acuerdo, aseguraron desde tiendas carboneras. A pesar de no estar en su mejor memento deportivo, en Peñarol hay claro y es que Maxi Olivera seguirá en el club.

Otros temas a resolver

Otro jugador que vence contrato a mitad de año es el del zaguero Emanuel Gularte. El defensor está a préstamo del Puebla mexicano, equipo con el que los carboneros deberán llegar a un acuerdo si desean extender su estadía. Todavía no hubo contactos, pero no se descarta que en los próximos días la dirigencia de Peñarol se comunique con el conjunto azteca.

Por su parte, el caso del colombiano Luis Miguel Angulo es un tema a resolver. Si bien tiene contrato hasta fin de año, Talleres tiene la opción de repesca a mitad de año.

Existe la intención de Peñarol de sostenerlo en el equipo, será el club de Córdoba el que tenga la palabra final para su continuidad.

Tendremos alguna charla y hay una reunión pactada para analizar el segundo semestre y determinar altas y bajas”, dijo el dirigente de Peñarol, Marcelo Solomita.

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