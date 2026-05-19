Irán revela su propuesta para EEUU en medio de negociaciones estancadas y advertencias de Donald Trump

Las negociaciones indirectas entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos, que cuentan con la mediación diplomática de Pakistán, se encuentran en un punto crítico. Este martes, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería iraní, Kazem Gharibabadi, presentó ante la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento un informe detallado sobre la propuesta enviada a Washington, ratificando que Teherán no cederá en la defensa de sus derechos nucleares.