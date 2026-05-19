Nacional: Agustín dos Santos le ganó la pulseada a Boggio y Bava define los once

Nacional tiene un partido crucial este miércoles en la Copa Libertadores de América cuando reciba a Universitario de Perú en el Gran Parque Central. El tricolor no puede especular y tiene que buscar una victoria en su casa que lo posiciones para pelear en la última fecha su continuidad en el máximo torneo continental.
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El equipo que dirige Jorge Bava viene de dos victorias consecutivas en el torneo doméstico y trata de estabilizar una oncena que le permita buscar los tres puntos ante el conjunto crema.
De cara a lo que será una nueva presentación en el certamen internacional, el entrenador deberá tomar una decisión que será si pone a Luciano Boggio o si continúa con el juvenil Agustín Dos Santos en el centro del campo, titular en los últimos dos partidos de Nacional.
De todas maneras, todo indica que juvenil quedaría en el once para el partido ante Universitario. Cabe recordar que para este partido retornará Lucas Rodríguez que fue expulsado ante los cremas en Lima, cumplió la sanción de un partido ante Deportes Tolima por la cuarta fecha, y ahora retornará al equipo y con el sistema 4-4-2 con el que jugó Bava en los últimos partidos, compartiría el doble cinco con Dos Santos, por lo que tanto Luciano Boggio coo Nicolás Lodeiro deberían volver a esperar su lugar en el banco de suplentes.
La oncena para enfrentar a la "U"
Por su parte, Agustín Rogel sigue siendo duda y el entrenador deberá resolver por estas horas si ocupa un lugar en el banco de espera. En definitiva, Bava tendría los once confirmados y mucho potencial en el banco de suplentes, con jugador de recambio como Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupie, entre otros.
Así las cosas, el más que probable equipo para este jueves sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.