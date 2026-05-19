Nacional: Agustín dos Santos le ganó la pulseada a Boggio y Bava define los once

De todas maneras, todo indica que juvenil quedaría en el once para el partido ante Universitario. Cabe recordar que para este partido retornará Lucas Rodríguez que fue expulsado ante los cremas en Lima, cumplió la sanción de un partido ante Deportes Tolima por la cuarta fecha, y ahora retornará al equipo y con el sistema 4-4-2 con el que jugó Bava en los últimos partidos, compartiría el doble cinco con Dos Santos, por lo que tanto Luciano Boggio coo Nicolás Lodeiro deberían volver a esperar su lugar en el banco de suplentes.

La oncena para enfrentar a la "U"

Por su parte, Agustín Rogel sigue siendo duda y el entrenador deberá resolver por estas horas si ocupa un lugar en el banco de espera. En definitiva, Bava tendría los once confirmados y mucho potencial en el banco de suplentes, con jugador de recambio como Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupie, entre otros.

Así las cosas, el más que probable equipo para este jueves sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.