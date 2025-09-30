Los Martín Fierro tuvieron acento uruguayo, polémicas y otras joyitas

Las joyitas de la gala

Mirtha Legrand, a sus 98 años, volvió a ser homenajeada con un lugar especial, mientras todos se sentaron en sillas transparentes, a “La Chiqui” le reservaron una butaca reforzada y con almohadones.

Susana Giménez protagonizó uno de los momentos más comentados al confundirse en pleno discurso con el nombre del cuartetero Luck Ra, a quien llamó “Rucau”, lo que generó risas en todo el salón.

También en la alfombra roja, Susana irrumpió en una entrevista de Vero Lozano, lo que causó cierto malestar entre colegas.

La gala se extendió hasta después de la medianoche, aunque algunos como Adrián Suar se retiraron temprano por compromisos laborales.

Los grandes ganadores

Además del Oro para Santiago del Moro, se destacaron Gran Hermano como mejor reality, Margarita (Telefe) como mejor ficción, y Susana Giménez como mejor conductora femenina. Entre los reconocimientos especiales, Mirtha Legrand recibió el premio Leyenda y la final de la Copa América fue distinguida con el “Minuto de Oro” por el mayor pico de rating.

A continuación la lista completa de los ganadores de los Martín Fierro 2025