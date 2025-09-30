Los Martín Fierro tuvieron acento uruguayo, polémicas y otras joyitas

También en la alfombra roja, Susana irrumpió en una entrevista de Vero Lozano, lo que causó cierto malestar entre colegas.
-
Martín Fierro de Oro
Santiago del Moro
-
Premio especial: Leyenda de la televisión
Mirtha Legrand
-
Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)
Final de la Copa América
-
Mejor ficción
Margarita (Telefe)
-
Mejor programa de interés general
-
Susana Giménez (Telefe)
-
Mejor reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
-
Mejor noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
-
Mejor labor en conducción femenina
Susana Giménez (Susana Giménez, Telefe)
-
Mejor labor en conducción masculina
Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe)
-
Mejor programa deportivo
Copa América (Telefe)
-
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos, Telefe)
-
Mejor magazine
DDM (América)
-
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo (Margarita, Telefe)
-
Mejor actor protagonista de ficción
Gabriel Goity (El encargado, Eltrece)
-
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo (Margarita, Telefe)
-
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido, Eltrece)
-
Revelación
Lola Abraldes (Margarita, Telefe)
-
Mejor dirección
Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado, Eltrece)
-
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido, Eltrece)
-
Mejor labor humorística
Peto Menahem (La noche perfecta, Eltrece)
-
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024, América TV)
-
Mejor noticiero nocturno
Telenoche (Eltrece)
-
Mejor labor periodística masculina
Rodolfo Barili (Telefe Noticias, Telefe)
-
Mejor labor periodística femenina
Romina Manguel (Opinión Pública, El Nueve)
-
Mejor panelista
David Kavlin (Todas las tardes, El Nueve)
-
Mejor cronista/movilero
Oliver Quiroz (A la tarde, América TV)
-
Mejor programa humorístico/de actualidad
Pasó en América (América TV)
-
Mejor programa de entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
-
Mejor programa periodístico
LAM (América TV)
-
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
-
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
-
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
-
Mejor producción integral
Telenueve Central (El Nueve)
-
Mejor programa musical
Planeta 9 (El Nueve)
-
Mejor programa de viajes/turismo
Resto del mundo (Eltrece)
-
Mejor programa de gastronomía
¡Qué mañana! (El Nueve)
-
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
-
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino” (Mercado Libre – Agencia Gut)