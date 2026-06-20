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Los tres países de América Latina más apetecibles para los ultrarricos

Su atractivo radica en la estabilidad política, la credibilidad institucional y la fiscalidad favorable.

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Según el Informe de Migración de Patrimonio Privado 2026 de Henley & Partner, la región va ganando relevancia en la relocalización de la riqueza y prueba de ello es que Uruguay, Panamá y Costa Rica se han colado entre los 15 primeros puestos del ranking.

El primero de ellos es Uruguay, que aparece en la novena posición global, tan solo superada por Singapur, Nueva Zelanda, Islas Caimán, Chipre, Países Bajos, Portugal, Italia y Bermudas, en ese orden.

Con una puntuación de competitividad en movilidad de riqueza de 71,8 sobre 100, el informe destaca de Uruguay su estabilidad política, credibilidad institucional y un programa de incentivos fiscales diseñado específicamente para nuevos residentes.

Estatus

Su migración de alto patrimonio proviene fundamentalmente de Argentina, de personas que abandonan el país en medio del ciclo de desregulación; y de Brasil, de quienes buscan una menor volatilidad.

Panamá sigue siendo el centro de movilidad de riqueza más consolidado de América Latina. Los motivos se encuentran detrás de su economía dolarizada, su régimen tributario territorial, su accesible programa de residencia y unos más que afianzados servicios bancarios, legales y corporativos.

Por su parte, Costa Rica destaca por su estabilidad política, su credibilidad institucional y su calidad de vida. Su atractivo se encuentra más que en su carácter de centro financiero, en su estatus de estilo de vida estable.

FUENTE: RT

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