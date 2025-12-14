Hacete socio para acceder a este contenido

"No hay que escandalizarse con la propuesta de un impuesto a los ricos, sino con los chicos pobres del país"

El debate por la justicia tributaria sumó un nuevo capítulo y el impuesto al 1% a los ricos volvió a la escena este fin de semana.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a la propuesta de un impuesto al 1% más rico realizada por el Pit-Cnt y consideró que estamos viviendo un momento "donde hay que pensar en la justicia tributaria, y no hay que escandalizarse con la propuesta del Pit-Cnt, o con el IVA personalizado, o revisar el gasto fiscal. Hay que asustarse con que haya niños pobres en el Uruguay”, afirmó.

Pereira, participó como orador en el congreso organizado por el Partido Comunista del Uruguay (PCU) este fin de semana para la elección de nuevas autoridades para el sector comunista dentro del Frente Amplio.

Fernando Pereira contra los ataques a Orsi

El titular del Frente Amplio cuestionó por otra parte los ataques contra el presidente Yamandú Orsi y los agravios personales contra el mandatario.

“Lo que no puede pasar en Uruguay es que cualquier atrevido trate de la manera que quiera al presidente de la República [Yamandú Orsi]”, mencionó.

Por último aludió al Presupuesto recientemente aprobado y consideró que “es de muchísima mejor calidad que el del gobierno de [Luis] Lacalle Pou”.

