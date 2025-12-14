"No hay que escandalizarse con la propuesta de un impuesto a los ricos, sino con los chicos pobres del país"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a la propuesta de un impuesto al 1% más rico realizada por el Pit-Cnt y consideró que estamos viviendo un momento "donde hay que pensar en la justicia tributaria, y no hay que escandalizarse con la propuesta del Pit-Cnt, o con el IVA personalizado, o revisar el gasto fiscal. Hay que asustarse con que haya niños pobres en el Uruguay”, afirmó.