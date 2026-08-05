Milagro en la basura: encontraron un billete de lotería con más de 1 millón de dólares

Ante la desesperada llamada de la damnificada, el administrador de la empresa de servicios de limpieza SANB, Roberto Nicola Toscano, coordinó la reconstrucción de la ruta del vehículo recolector:

"Reconstruimos el recorrido del boleto sin muchas esperanzas de encontrarlo, dado que ya había sido recogido por el camión. Logramos identificar el vehículo exacto y detenerlo antes de que descargara el contenido en la compactadora principal", declaró Toscano a la agencia AFP.

Búsqueda entre seis toneladas de residuos

Debido a las estrictas normativas de seguridad e higiene sobre manipulación de desechos, el camión fue custodiado y trasladado a una planta especializada del área metropolitana de Bari equipped con equipos de protección para la criba manual.

Durante más de 24 horas de intensa búsqueda entre seis toneladas de basura, los operarios inspeccionaron bolsa por bolsa hasta que, a primera hora de la mañana, localizaron la bolsa rota donde yacía el cupón:

"Estaba milagrosamente entero. Cuando llamé a la ganadora para darle la noticia, rompió a llorar de la emoción", detalló el directivo de SANB a AFP.

Gracias a la rápida intervención de los trabajadores de limpieza y a una buena dosis de fortuna, la ciudadana italiana podrá iniciar los trámites formales ante las autoridades de la lotería estatal para hacer efectivo su millón de euros.