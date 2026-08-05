Milagro en la basura: encontraron un billete de lotería con más de 1 millón de dólares

En un operativo de rescate contrarreloj que mantuvo en vilo a la ciudad de Bitonto (región de Puglia, al sur de Italia), trabajadores de la empresa pública de gestión de residuos SANB lograron recuperar de un camión de basura un boleto de lotería premiado con un millón de euros. El cupón había sido arrojado por error por su propietaria tras un malentendido en el punto de venta.
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El insólito suceso se desencadenó cuando la ganadora acudió a su comercio local para verificar su jugada habitual —una combinación fija de números vinculada al recuerdo de un familiar allegado—. Al pasar el boleto por la máquina verificadora, la pantalla arrojó el mensaje "no pagadero". La mujer interpretó erróneamente que no tenía premio, ignorando que dicha notificación aparece de forma automática cuando la cifra superada excede el límite en efectivo que los pequeños locales pueden abonar de forma directa.
Carrera contrarreloj en el vertedero
Tras dejar el ticket en el comercio, la mujer regresó a su domicilio, donde un familiar le advirtió que su combinación de números habituales (2, 4, 8, 10 y 51 del sorteo MillionDay) había resultado la ganadora del bote principal. Al regresar de inmediato al establecimiento, descubrieron que el cesto de basura ya había sido vaciado por el camión de recolección.
Ante la desesperada llamada de la damnificada, el administrador de la empresa de servicios de limpieza SANB, Roberto Nicola Toscano, coordinó la reconstrucción de la ruta del vehículo recolector:
"Reconstruimos el recorrido del boleto sin muchas esperanzas de encontrarlo, dado que ya había sido recogido por el camión. Logramos identificar el vehículo exacto y detenerlo antes de que descargara el contenido en la compactadora principal", declaró Toscano a la agencia AFP.
Búsqueda entre seis toneladas de residuos
Debido a las estrictas normativas de seguridad e higiene sobre manipulación de desechos, el camión fue custodiado y trasladado a una planta especializada del área metropolitana de Bari equipped con equipos de protección para la criba manual.
Durante más de 24 horas de intensa búsqueda entre seis toneladas de basura, los operarios inspeccionaron bolsa por bolsa hasta que, a primera hora de la mañana, localizaron la bolsa rota donde yacía el cupón:
"Estaba milagrosamente entero. Cuando llamé a la ganadora para darle la noticia, rompió a llorar de la emoción", detalló el directivo de SANB a AFP.
Gracias a la rápida intervención de los trabajadores de limpieza y a una buena dosis de fortuna, la ciudadana italiana podrá iniciar los trámites formales ante las autoridades de la lotería estatal para hacer efectivo su millón de euros.