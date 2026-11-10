Monos aulladores de pelaje rojizo: el inesperado hallazgo en un monte de Rivera

La posibilidad que surgió es especialmente relevante para la fauna uruguaya, podrían ser ejemplares de mono aullador pardo (Alouatta guariba), una especie presente en el sur de Brasil y el noreste de Argentina, pero que hasta ahora no contaba con registros documentados en Uruguay. De confirmarse la identificación, se trataría del primer registro de esta especie en territorio uruguayo y también del punto más austral conocido de su distribución.

Tres hipótesis sobre los monos encontrados en Rivera

La coloración pardo rojiza de los ejemplares llamó la atención de los investigadores porque no coincide con la apariencia habitual del mono aullador negro y dorado (Alouatta caraya), la especie que ya había sido registrada en Uruguay.

Sin embargo, el aspecto físico no alcanza para establecer una identificación definitiva. Los científicos manejan tres hipótesis, que los animales sean efectivamente monos aulladores pardos y que su distribución geográfica se extienda más al sur; que sean ejemplares de mono aullador negro y dorado con una coloración poco habitual; o que pertenezcan a una población híbrida, producto del cruce entre ambas especies. Esta última posibilidad no es nueva. La hibridación entre estos monos ya fue documentada en algunas regiones del sur de Brasil y en Misiones, Argentina.

Por el momento, las características observadas parecen ser más compatibles con la primera hipótesis, aunque los investigadores advierten que no existe una confirmación concluyente. Para despejar la duda serían necesarios estudios genéticos. Una de las alternativas es realizar análisis mediante métodos no invasivos, utilizando muestras de pelo de los animales, sin necesidad de capturarlos.

Un grupo con crías abre otra posibilidad

Más allá de la identificación de la especie, hay otro aspecto del hallazgo que despierta el interés de los investigadores es que no encontraron solamente un ejemplar aislado, sino un grupo integrado por machos, hembras y una cría. Ese detalle podría indicar que los animales no estaban simplemente de paso por la zona, sino que existe la posibilidad de que estén reproduciéndose en ese monte de Rivera.

La diferencia es importante. Un individuo solitario puede encontrarse desplazándose fuera de su área habitual, mientras que la presencia de un grupo con crías abre la hipótesis de una población con algún grado de permanencia en el territorio. Los monos aulladores son animales arborícolas que desarrollan buena parte de su vida entre las copas de los árboles. Se desplazan utilizando sus extremidades y una cola larga y prensil que les permite sujetarse de las ramas.

Una de sus características más conocidas son sus potentes vocalizaciones, capaces de escucharse a grandes distancias. Esa capacidad está relacionada, en parte, con el tamaño del hueso hioides, una estructura agrandada que funciona como una caja de resonancia y amplifica los sonidos. Los aullidos no son simples expresiones de comunicación, cumplen una función territorial y permiten advertir a otros grupos sobre la ocupación de un espacio. Habitualmente viven en comunidades de entre seis y 15 individuos, integradas por uno o varios machos adultos y varias hembras. Su alimentación es principalmente vegetal e incluye hojas, frutos y flores, aunque también pueden incorporar otros alimentos.