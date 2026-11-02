Google Street View actualizó Uruguay después de 11 años: qué ciudades y pueblos ya tienen nuevas imágenes

Aquellas imágenes mostraban una ciudad que ya cambió considerablemente, el Antel Arena todavía estaba en construcción, la Cinemateca se encontraba en su antigua ubicación sobre 18 de Julio y la Torre Ejecutiva exhibía el anterior logotipo de Presidencia.

Qué ciudades y pueblos de Uruguay tienen nuevas imágenes en Google Street View

La renovación alcanza a varias capitales departamentales y localidades del interior. Entre los lugares que ya cuentan con fotografías más recientes se encuentran:

Montevideo: nuevas imágenes captadas en marzo de 2025.

Maldonado: fotografías de junio de 2025.

Rocha: registros de julio de 2025.

Canelones: imágenes tomadas en julio de 2025.

Minas: actualización de agosto de 2025.

Paysandú: nuevas fotografías de febrero de 2026.

Salto: registros de febrero de 2026.

Durazno: imágenes de febrero de 2026.

Tacuarembó: fotografías captadas en mayo de 2026.

Uno de los cambios más importantes es que Google amplió su cobertura hacia pequeñas localidades que hasta ahora no contaban con imágenes propias en Street View. Entre las nuevas incorporaciones aparecen Tranqueras, en Rivera; Lascano, en Rocha; Guichón, en Paysandú; Mariscala, en Lavalleja; y Belén, en Salto. También se sumaron recorridos en Punta del Diablo, Sarandí del Yi y zonas cercanas a Casupá, en Florida.

En Rivera, por ejemplo, la cobertura se extendió a sectores periféricos como Siñeriz y Mandubí. En Tacuarembó se incorporaron barrios que no habían sido fotografiados anteriormente y la localidad de Echeverry. Otro de los puntos destacados es la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales. Entre ellos figura la ruta 98, en Treinta y Tres, que permite llegar a Isla Patrulla y atraviesa sectores de terreno irregular.

Por qué Google tardó 11 años en actualizar Street View en Uruguay

El primer relevamiento de Google Street View en Uruguay se realizó durante 2015, con vehículos provenientes de Argentina. El trabajo se completó en aproximadamente cinco meses, aunque numerosas localidades quedaron fuera de la cobertura.

En setiembre de 2024, Google anunció que Uruguay estaría incluido en una actualización internacional que abarcaría casi 80 países. Sin embargo, las nuevas fotografías demoraron en aparecer de manera generalizada.

Según Virtual Streets, el relevamiento más reciente estuvo a cargo de la empresa brasileña Pavesys Engenharia, contratada para realizar la captura de imágenes. El operativo comenzó entre marzo y mayo de 2025, con camionetas equipadas con cámaras portátiles de cuarta generación que recorrieron Montevideo y parte de la costa de Canelones.

Posteriormente, parte de los equipos fueron sustituidos por cámaras DustBuster DBV1, diseñadas para facilitar el registro en distintos tipos de terreno. Estos dispositivos, según el medio especializado, obtuvieron la homologación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). La incorporación de esta tecnología permitió extender los recorridos a pequeñas poblaciones, barrios periféricos y caminos que no habían sido incluidos en el relevamiento original.

Cómo ver las nuevas imágenes de Uruguay en Google Street View

Los usuarios pueden comprobar si su barrio, ciudad o localidad ya tiene fotografías actualizadas directamente desde Google Maps.

Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma, seleccionar Street View y desplazarse por las calles disponibles. Junto a las imágenes aparece la fecha en que fueron captadas, un dato importante porque la renovación no se realizó simultáneamente en todo el territorio.

Además, Google permite consultar fotografías históricas para comparar cómo cambió un mismo lugar con el paso de los años. De esta manera, después de 11 años, Uruguay comienza a dejar atrás buena parte de las imágenes de 2015 y a mostrar una versión mucho más reciente de sus ciudades, rutas y pueblos.