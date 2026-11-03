Dos visitas, un papa y una tercera a días de concretarse: la historia de los pontífices en Uruguay

El papa que ya conocía Uruguay

León XIV no es un desconocido en estas tierras. Robert Francis Prevost visitó Uruguay antes de ser papa, durante sus años como superior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó entre 2001 y 2013, de modo que esta será su primera vez como pontífice, no su primer contacto con el país. Su elección en mayo de 2025 reavivó rápidamente los rumores. Esa misma noche, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, le dijo que lo esperaban en Uruguay, y Prevost respondió con una mención a Argentina y Uruguay.

El camino diplomático fue directo. La invitación formal para una visita de Estado la extendió el presidente Yamandú Orsi en un encuentro privado en el Vaticano, en octubre de 2025. La Iglesia de Montevideo confirmó el viaje en mayo de 2026, y la Santa Sede lo oficializó el 5 de agosto.

El eje espiritual será Florida. El domingo 8 de noviembre, León XIV participará allí de la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay. El Estado también tiene su parte, el canciller Mario Lubetkin confirmó una reunión privada con Orsi. La Iglesia intenta además que el papa conozca de primera mano el trabajo social en barrios vulnerables.

Un país laico recibe a un papa

La visita tiene una lectura propia en un país que separó Iglesia y Estado a comienzos del siglo XX y es considerado uno de los más laicos de la región. Por eso el cardenal Sturla insiste en que el mensaje de León XIV trascenderá las fronteras de la Iglesia Católica. El canciller, por su parte, sostuvo que con la visita Uruguay volverá a ser “la capital del mundo”, reforzando su imagen como espacio de encuentro internacional.

El viaje cierra además una deuda histórica del papado con el Cono Sur. La última visita de un papa a la Argentina fue también en 1987, con Juan Pablo II. Francisco, argentino, nunca viajó a su país como pontífice, algo que sus compatriotas y los uruguayos le recordaron en varias ocasiones.