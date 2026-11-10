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Deportes Club Atlético Peñarol |

Se bajó

Ignacio Ruglio comunicó oficialmente que no será candidato a las elecciones de Peñarol

Rublio le comunicó a los integrantes de su agrupación y a los líderes del bloque oficialista que no se presentará como candidato a la reelección.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.
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Por Redacción Caras y Caretas

En un movimiento político de alto impacto para la vida institucional de Peñarol, el actual presidente de la institución, Ignacio Ruglio, le ha comenzado a comunicar a los integrantes de su agrupación y a los líderes del bloque oficialista que no se presentará como candidato a la reelección en los próximos comicios.

La noticia, que empezó a circular de manera interna entre los diferentes sectores que conforman el gobierno del club aurinegro, marca un punto de inflexión de cara al acto eleccionario fijado para el próximo 12 de diciembre. Semanas atrás, el mandatario había optado por mantener en suspenso su futuro político y postergar la definición oficial bajo el argumento de priorizar la recta final de la temporada y la definición del Campeonato Uruguayo.

Se rearma el oficialismo

No obstante, en las últimas horas el panorama interno se ha comenzado a clarificar con esta comunicación directa a su núcleo más cercano. Con este paso al costado por parte de la figura principal del oficialismo, la coalición gobernante se ve en la necesidad de reestructurar su estrategia política y evaluar alternativas de liderazgo para retener la conducción del club de cara al próximo periodo.

Las próximas semanas serán determinantes para la conformación definitiva de las listas y el reacomodo de las distintas corrientes dentro de la institución carbonera, mientras el foco deportivo se mantiene de forma paralela en la lucha por los objetivos trazados en el ámbito local.

Según se supo, la fórmula para las elecciones del 12 de diciembre por el oficialismo sería Marcelo Solomita y Julio Trotschansky.

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