Ignacio Ruglio comunicó oficialmente que no será candidato a las elecciones de Peñarol

La noticia, que empezó a circular de manera interna entre los diferentes sectores que conforman el gobierno del club aurinegro, marca un punto de inflexión de cara al acto eleccionario fijado para el próximo 12 de diciembre. Semanas atrás, el mandatario había optado por mantener en suspenso su futuro político y postergar la definición oficial bajo el argumento de priorizar la recta final de la temporada y la definición del Campeonato Uruguayo.