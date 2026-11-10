En un movimiento político de alto impacto para la vida institucional de Peñarol, el actual presidente de la institución, Ignacio Ruglio, le ha comenzado a comunicar a los integrantes de su agrupación y a los líderes del bloque oficialista que no se presentará como candidato a la reelección en los próximos comicios.
Se bajó
Ignacio Ruglio comunicó oficialmente que no será candidato a las elecciones de Peñarol
Rublio le comunicó a los integrantes de su agrupación y a los líderes del bloque oficialista que no se presentará como candidato a la reelección.