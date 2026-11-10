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Política % | ueno |

Estrategia masiva

Revelan el verdadero negocio de Ueno Bank: "no es bancario"

Tras la intervención de Ueno Bank, el nuevo titular del BCP dio a conocer un entramado enfocado en bases de datos.

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El recién asumido presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, sacudió el panorama político y financiero regional al aseverar que el trasfondo de la intervención a Ueno Bank no respondía a operaciones de carácter financiero tradicional, sino a una estrategia masiva de apropiación de datos de la población.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores, Schreiner fue categórico al calificar a los directivos de la entidad:

"Su negocio no es bancario, es capturar millones de datos biométricos de las personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios (...) Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos".

Un trasfondo de alta complejidad y riesgo institucional

El titular del BCP criticó duramente la falta de controles rigurosos y el uso de fondos públicos para respaldar a una institución que calificó de insolvente, advirtiendo que este tipo de operaciones trascienden la órbita puramente monetaria y exigen marcos de ciberseguridad y protección de la información a nivel gubernamental. Asimismo, cuestionó la exigencia de validación biométrica a los ciudadanos en eventos públicos para operaciones que deberían resolverse mediante el uso de la moneda de curso legal.

Las declaraciones de Schreiner coinciden con una escalada judicial y política en el país guaraní. En la víspera, un bloque de legisladores opositores formalizó una denuncia ante la Fiscalía para investigar presuntos "retiros VIP" ejecutados por una cúpula privilegiada que habría conocido el colapso financiero de la entidad antes de su intervención oficial, exigiendo además claridad sobre el destino y la custodia de los registros biométricos de los usuarios.

El caso continúa generando repercusiones institucionales en el marco de las investigaciones judiciales en curso en el vecino país.

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