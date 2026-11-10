El recién asumido presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, sacudió el panorama político y financiero regional al aseverar que el trasfondo de la intervención a Ueno Bank no respondía a operaciones de carácter financiero tradicional, sino a una estrategia masiva de apropiación de datos de la población.
Estrategia masiva
Revelan el verdadero negocio de Ueno Bank: "no es bancario"
Tras la intervención de Ueno Bank, el nuevo titular del BCP dio a conocer un entramado enfocado en bases de datos.