Revelan el verdadero negocio de Ueno Bank: "no es bancario"

Las declaraciones de Schreiner coinciden con una escalada judicial y política en el país guaraní. En la víspera, un bloque de legisladores opositores formalizó una denuncia ante la Fiscalía para investigar presuntos "retiros VIP" ejecutados por una cúpula privilegiada que habría conocido el colapso financiero de la entidad antes de su intervención oficial, exigiendo además claridad sobre el destino y la custodia de los registros biométricos de los usuarios.

El caso continúa generando repercusiones institucionales en el marco de las investigaciones judiciales en curso en el vecino país.