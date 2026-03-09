¿Qué es el síndrome del impostor y cómo reconocerlo?

Con el tiempo se comprobó que este fenómeno no es exclusivo de un grupo particular. Puede aparecer en estudiantes, profesionales, artistas, científicos, emprendedores e incluso en personas con largas trayectorias y reconocimiento público.

Rasgos del síndrome del impostor

Uno de los rasgos más característicos del síndrome del impostor es la dificultad para aceptar los elogios. Cuando alguien felicita a quien lo padece, la reacción suele ser restar importancia al logro o explicar que se trató de una coincidencia. Esto refuerza una percepción interna de fraude que puede volverse persistente.

Otro signo frecuente es el perfeccionismo extremo. Las personas con este patrón suelen exigirse niveles de rendimiento muy altos y temen cometer errores. Cualquier fallo, incluso pequeño, puede interpretarse como prueba de su supuesta incompetencia.

También es común el miedo constante a ser “descubierto”. A pesar de tener preparación o experiencia, quien sufre este síndrome puede sentir que en algún momento los demás se darán cuenta de que no es tan capaz como creen.

Entre las señales más habituales se encuentran:

Dificultad para reconocer los propios logros.

Tendencia a atribuir el éxito a la suerte.

Autoexigencia excesiva y miedo al fracaso.

Sensación de no estar a la altura de las expectativas.

Comparación constante con otras personas.

Este fenómeno puede generar consecuencias importantes. La ansiedad, el estrés y la inseguridad profesional suelen intensificarse cuando la persona siente que debe demostrar continuamente su valía. En algunos casos, incluso puede limitar el desarrollo laboral, ya que quienes lo padecen evitan asumir nuevos desafíos por temor a fracasar.

Reconocer el problema es el primer paso para enfrentarlo. Los especialistas recomiendan trabajar en la identificación de pensamientos negativos y aprender a valorar de manera objetiva los logros personales. Llevar un registro de metas alcanzadas o recibir retroalimentación externa puede ayudar a construir una percepción más realista de las propias capacidades.

Hablar sobre estas experiencias también resulta fundamental. Compartir dudas y temores con colegas, mentores o profesionales de la salud mental puede ayudar a desmontar la idea de que se trata de una debilidad individual. De hecho, muchas personas con trayectorias exitosas han admitido haber atravesado momentos de este tipo.

En definitiva, el síndrome del impostor revela una tensión frecuente entre la percepción interna y la realidad. Comprenderlo permite identificar sus señales y evitar que la inseguridad eclipse los logros reales.