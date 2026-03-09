Más de 30 centros educativos limitan uso de celulares y tres colegios aplican sistema de bloqueo

A partir de su publicación, decenas de usuarios comenzaron a mencionar otras instituciones donde ya se aplican restricciones similares.

Entre ellas aparecen el Colegio Los Maristas, el Elbio Fernández, el Colegio San Isidro, el Colegio Yvinará y el Liceo N.º 3 de Paysandú, entre otros.

En total, alrededor de 35 centros educativos fueron mencionados como parte de esta tendencia creciente en el sistema educativo uruguayo.

Fundas magnéticas para bloquear celulares

En paralelo a estas restricciones, tres colegios privados comenzaron a implementar en 2026 un sistema tecnológico que bloquea los celulares durante el horario de clase. Se trata del programa Motived, una iniciativa que combina una fundas magnéticas que impiden utilizar el teléfono con una plataforma educativa dirigida a estudiantes, docentes y familias.

Según explicó el cofundador del proyecto, Nicolás Viñales, el objetivo no es prohibir el uso de los dispositivos, sino establecer reglas claras para proteger el espacio educativo. “Queremos recuperar el aula como un espacio de atención, aprendizaje y vínculo humano”, señaló.

El sistema comenzó a aplicarse la primera semana de clases en el Colegio San Juan Bautista, el Preuniversitario de Montevideo y el Colegio Santa Elena, alcanzando a más de 600 estudiantes. Las instituciones podrán definir cuándo bloquear y desbloquear los teléfonos, lo que permite adaptar el sistema a distintas actividades pedagógicas.

Los responsables del programa prevén realizar un primer balance a los 30 días de implementación y una evaluación más completa a los 90 días, con datos sobre el impacto en la atención en clase, la participación de los estudiantes y el clima de convivencia.

Un problema extendido en las aulas

Los datos internacionales muestran que la distracción por celulares en el aula es un fenómeno extendido.

Según las pruebas PISA 2022, el 52% de los estudiantes uruguayos de 15 años reconoce que se distrae durante la clase utilizando su propio celular u otros dispositivos digitales. Con ese porcentaje, Uruguay se ubica apenas por debajo de Argentina (54%) y por encima de Chile (51%) entre los países con mayor nivel de distracción.

En tanto, un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) que analizó la restricción del uso de celulares en el Colegio Santa Elena durante 2025 detectó cambios notorios en el clima escolar, la convivencia y las dinámicas pedagógicas tras limitar el uso de los teléfonos móviles.