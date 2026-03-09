¡Al agua patos! Estudiantes de escuelas públicas retoman natación en todo el país

Las actividades se concentran en las piscinas públicas n.º 4, 6, 8 y 12. Más allá de aprender a nadar, se busca que los alumnos adquieran seguridad, confianza y disfruten del medio acuático de forma recreativa.

Tras el éxito de este ciclo (que inició en noviembre), las autoridades ya planean extender y profundizar estas actividades durante el resto del año para llegar a más estudiantes. Esta movida reafirma el compromiso de universalizar la educación física, permitiendo que niños de todos los contextos accedan a instalaciones deportivas de calidad de manera gratuita.