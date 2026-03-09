¡Al agua patos! Estudiantes de escuelas públicas retoman natación en todo el país

Este mes de marzo, cientos de estudiantes de las escuelas públicas uruguayas volvieron a las piscinas para el cierre de la temporada del programa “Tirate al Agua”. Esta iniciativa, fruto de la alianza entre la DGEIP (Primaria) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND), busca que el acceso a la natación sea un derecho y no un privilegio.
Más que nadar
El programa funciona en 22 piscinas de la SND y diversos centros municipales en todo el Uruguay.
Las actividades se concentran en las piscinas públicas n.º 4, 6, 8 y 12. Más allá de aprender a nadar, se busca que los alumnos adquieran seguridad, confianza y disfruten del medio acuático de forma recreativa.
Tras el éxito de este ciclo (que inició en noviembre), las autoridades ya planean extender y profundizar estas actividades durante el resto del año para llegar a más estudiantes. Esta movida reafirma el compromiso de universalizar la educación física, permitiendo que niños de todos los contextos accedan a instalaciones deportivas de calidad de manera gratuita.