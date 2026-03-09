Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad natación | nadar |

Buena noticia

¡Al agua patos! Estudiantes de escuelas públicas retoman natación en todo el país

Cientos de estudiantes de Montevideo y el interior retoman este mes las clases de natación gratuitas en 22 piscinas públicas.

Estudiantes de escuelas públicas retoman natación en todo el país.

Estudiantes de escuelas públicas retoman natación en todo el país.

 Anep
Este mes de marzo, cientos de estudiantes de las escuelas públicas uruguayas volvieron a las piscinas para el cierre de la temporada del programa “Tirate al Agua”. Esta iniciativa, fruto de la alianza entre la DGEIP (Primaria) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND), busca que el acceso a la natación sea un derecho y no un privilegio.

Más que nadar

El programa funciona en 22 piscinas de la SND y diversos centros municipales en todo el Uruguay.

Las actividades se concentran en las piscinas públicas n.º 4, 6, 8 y 12. Más allá de aprender a nadar, se busca que los alumnos adquieran seguridad, confianza y disfruten del medio acuático de forma recreativa.

Tras el éxito de este ciclo (que inició en noviembre), las autoridades ya planean extender y profundizar estas actividades durante el resto del año para llegar a más estudiantes. Esta movida reafirma el compromiso de universalizar la educación física, permitiendo que niños de todos los contextos accedan a instalaciones deportivas de calidad de manera gratuita.

